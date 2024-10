Cardi B cancela presentación por problemas médicos

La cantante y actriz Cardi B ha tenido que cancelar su presentación en el One MusicFest de Atlanta, Georgia, programada para este sábado 26 de octubre, debido a una emergencia médica que la ha obligado a ser hospitalizada. La artista informó a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, revelando que el problema de salud ocurrió casi dos meses después del nacimiento de su tercer hijo, fruto de su relación con el rapero Offset, de quien recientemente se divorció.

“Me duele mucho compartir esta noticia”, expresó Cardi B en su mensaje en redes sociales. “He estado en el hospital los últimos días recuperándome de una emergencia médica y, lamentablemente, no podré actuar en el One MusicFest”. La cantante, de 32 años, no ofreció detalles específicos sobre su condición, pero manifestó su tristeza por no poder encontrarse con sus fans este fin de semana. “Tengo el corazón roto por no verlos, realmente deseaba estar allí”, añadió.

A pesar del inconveniente, Cardi B se mostró optimista y aseguró que volverá pronto: “Gracias por su comprensión. Pronto estaré de regreso, mejor y más fuerte. No se preocupen. Los quiero mucho”, concluyó su mensaje.

Los organizadores del festival también lo lamentaron

Los organizadores del festival también compartieron la noticia a través de su cuenta de Instagram, expresando su apoyo a la cantante: “Lamentablemente, @iamcardib ha anunciado que no podrá acompañarnos este año debido a problemas de salud. ¡Le enviamos nuestros mejores deseos para una pronta recuperación! Estamos trabajando arduamente para encontrar un reemplazo en este último momento. Pronto habrá novedades”.

Cardi B dio a luz a su tercer hijo en septiembre, tan solo un mes después de haber iniciado los trámites de divorcio de Offset, con quien estuvo casada durante siete años.

