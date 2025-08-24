Taxista fue secuestrado y asesinado en Guayaquil: lo hallaron en la Isla Trinitaria

Jonny Amaguaña salió de su casa en la mañana del 22 de agosto y antes del mediodía su cuerpo fue encontrado en la calle

Las cantantes Katty Elisa y Mayensi acompañaron a los familiares del taxista asesinado en Guayaquil.

La última vez que Jonny José Amaguaña García fue visto con vida fue a las 09:00 de este viernes 22 de agosto de 2025.

Once horas después, sus familiares confirmaron que el cuerpo hallado en plena vía, en la cooperativa 4 de Marzo de la Isla Trinitaria, sur de Guayaquil, le pertenecía.

Desde las 11:00, hora en que ya no contestó las llamadas telefónicas, se desconocía su paradero.

Amaguaña, de 68 años, laboraba como taxista informal. Esa mañana había salido de su domicilio a las 06:00, regresó a las 09:00, permaneció unos minutos en su hogar y volvió a salir.

“Mi padrastro era jubilado y trabajaba como taxista informal. Lo mataron en plena mañana, lo secuestraron y luego lo asfixiaron. Su cadáver fue hallado a las 11:00”, relató uno de sus hijastros.

Su hijo contó que recorrieron varias dependencias policiales en busca de información hasta que, finalmente, en el Laboratorio de Criminalística les confirmaron que el cuerpo encontrado correspondía a Jonny.

Víctima era padre de periodista

“A las siete de la noche pusimos la denuncia en la Fiscalía y nos enviaron a la Dinased. Allí un policía nos dijo que habían hallado un cadáver. Vimos las fotos y era mi padre. Luego llegamos a la morgue y lo corroboramos. El carro blanco con el que trabajaba no apareció”, comentó.

El adulto mayor habría sido asfixiado; su cuerpo presentaba manos y piernas atadas con fundas. Tenía dos hijos, uno de ellos Kevin Amaguaña, periodista de farándula y community manager del grupo musical Las Damas de Hierro, integrado por las cantantes ecuatorianas Lila Flores, Katty Elisa Lamilla y Mayensi Rivera.

Katty Elisa y Mayensi acompañaron a la familia en los trámites para retirar el cuerpo. “El hijo de Jonny es nuestro community manager, es como familia para nosotras. Lamentamos profundamente lo ocurrido. Era un hombre trabajador que fue víctima de la delincuencia”, comentó Mayensi.

Según Fiscalía, entre enero y julio del 2025 se han receptado 2.114 denuncias por secuestro a nivel nacional. De ellas, 811 corresponden a Guayaquil.

