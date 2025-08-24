Emilio Pinargote en cama por fractura en uno de sus tobillos

El presentador estará inactivo un mes y medio debido a un accidente

Emilio Pinargote sufrió un accidente que cambió por completo sus planes. Debido a una luxofractura de tobillo (una lesión que involucra fracturas en los huesos del tobillo y la dislocación de la articulación ) tuvo que ponerle un alto a sus actividades.

No pudieron ingresarlo al quirófano de inmediato porque esa parte del cuerpo estaba muy hinchada. Cuando finalmente lo operaron, no se presentaron complicaciones. Sin embargo, deberá permanecer en cama y sin apoyar el pie durante un mes y medio.

Sin moverse

“Grabo contenido para redes sociales con marcas y, además, presento eventos. Gracias a Dios han comprendido lo que estoy viviendo. Son procesos y pruebas que pone la vida. Lo lindo es que mi familia, la comunidad de padres en el colegio de mis hijos y amigos están conmigo. Han sido un pilar fundamental en estos momentos”, comentó.

Emilio añadió que es de esas personas que siempre prefieren ver el vaso medio lleno. “El dolor se mantiene, pero tengo fe en que pronto pasará. Mi doctor, George Sánchez, me contó que es la misma lesión que sufrió Joao Rojas. Por suerte, el accidente ocurrió cuando él estaba conmigo”.

Se ha dado cuenta quiénes son sus amigos...

La dura experiencia que le tocó vivir le abrió los ojos: “Es en los momentos más difíciles cuando uno realmente ve quién está contigo, quién solo estaba para aparentar y quién, sinceramente, nunca debió estar. Las oraciones de la gente me tienen mucho mejor”, indicó.

Los especialistas han sido claros: debe tener mucha paciencia y seguir al pie de la letra todas las indicaciones médicas para evitar cualquier tipo de secuela.

