Katty García: La recta final de su embarazo

La actriz tendrá un niño que llamará Samuel. Ya está en la semana 37 de gestación

Katty García y su pareja cuentan las horas que faltan para la llegada del niño.

La actriz Katty García está a punto de vivir uno de los momentos más especiales: dar la bienvenida a su segundo hijo, Samuel. Ya está en la semana 37 y en los próximos días se hará los exámenes médicos que definirán la posible fecha del parto.

(Te invitamos a leer: Andrea Rubio: "No soy de piedra, los reinados son una gran presión")

Mientras espera a su bebé, no para: practica ejercicios y graba contenido para sus marcas. Asegura que está en buen estado de salud, casi no ha subido de peso ni se ha hinchado como la mayoría de mujeres en embarazo, y confesó con humor que le han crecido los glúteos.

Jorge Toledo llevará al teatro 'La novela de Toledo' Leer más

El papá del niño, Elkin Vera, está ansioso por su llegada y sueña con llevarlo en moto cuando sea grandecito, aunque Katty le advierte que eso es peligroso.

Tiene una hija adolescente

La intérprete tiene experiencia como madre con su hija adolescente, Rebeca, y considera que cada embarazo es diferente. “Con ella pasé enferma, me ponían suero cada semana, me sentía mareada, me dolía la cabeza, todo lo que me gustaba me dejó de gustar. Me moría de hambre, pero cuando me sentaba a comer se me quitaban las ganas. Los antojos son opuestos. Ahora me dio ganas de tomar bebida gaseosa. Prefiero las ensaladas. Me encanta la fruta helada”, cuenta.

Rebeca es talentosa, pero no le interesa la actuación. Quiere estudiar diseño de interiores. "Es otra forma de arte".

Ambas familias están felices y emocionadas por la llegada de Samuel. Katty sigue sumando proyectos a su carrera: en 2024 formó parte del elenco de Los de al lado de TC y antes se la vio en Antuca me enamora, Calle amores, 3 familias y Nina.

Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!