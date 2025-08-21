Jorge Toledo llevará al teatro 'La novela de Toledo'

El director pondrá en escena una historia que gira en torno a las producciones con gente sin experiencia

Jorge Toledo, el actor y director de producciones en TV y teatro.

Tras su sorpresiva salida de Ecuavisa, el director Jorge Toledo ya trabaja en una comedia teatral basada en su frustrada experiencia con la novela El Cholito Forever. Esta se llamará La novela de Toledo.

Él renunció antes de que se iniciaran las grabaciones, harto de lo que llama “lo graciosamente absurdo que ocurre en las producciones dramáticas con gente que no sabe actuar”. No se guardó nada: “Los niños bonitos, los influencers que desplazan actores, las modelos impuestas por los jefes, castings aprobados en la cama”, comentó sobre la temática de la historia.

El director no quiso aceptar talentos impuestos ni ser cómplice de decisiones que, según él, van en contra de la calidad artística.

La novela de Toledo es “una puesta en escena de las audiciones que se hacen para las diferentes producciones. Será divertida, una realidad llevada al teatro”, expresa.

Grabaciones en octubre

El actor Andrés Garzón, quien tiene 40 años de experiencia, fue designado como el director escénico de la comentada El Cholito Forever que iniciará a grabarse en octubre y que se emitirá por el Canal del Cerro, el próximo año.

Ahora Jorge y Andrés son parte de Cita con sorpresa en la que comparten con Ney Calderón en el Café teatro Toledo.

Trabaja con su esposa

El director no descansa porque además estará al frente de la primera obra escrita por su esposa, Jesenea de Toledo que llevará por nombre Las Tres María con Maricela Gómez, Miriam Murillo y Raquel Villamar.

"No me he casado, pero la mujer que me aterrizó es Jesenea. Logró aterrizarme con amor. No es actriz, estudió administración. Nos conocimos cuando éramos adolescentes pero, por cosas del destino, tomamos caminos separados. No tenemos hijos en común, yo tengo tres en otras relaciones", dijo al referirse a ella.

