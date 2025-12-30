Alias Gerente ya está en Ecuador: Esto le espera al líder de los Comandos de Frontera

Roberto Carlos Álvarez Vera, conocido como alias Gerente, considerado uno de los cabecillas más peligrosos de la región, llegó a Ecuador el 29 de diciembre de 2025 tras ser extraditado desde Emiratos Árabes Unidos. El operativo internacional fue coordinado por el Centro Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional y organismos de cooperación internacional.

El avión que lo trasladó aterrizó cerca de la medianoche en Guayaquil, donde fue recibido bajo estrictas medidas de seguridad. De inmediato, fue llevado a la Cárcel del Encuentro para cumplir prisión preventiva mientras avanzan los procesos judiciales en su contra. El ministro del Interior, John Reimberg, calificó la extradición como “un golpe importante al crimen organizado”, destacando que se logró traer a Ecuador a quien “se consideraba intocable”.

Los procesos judiciales que enfrenta alias Gerente



Alias El Gerente es señalado como líder de los Comandos de la Frontera, una organización criminal que surgió tras la desmovilización de disidencias de las FARC. Bajo su mando, el grupo habría expandido operaciones de narcotráfico, lavado de activos, secuestros y ataques armados en zonas fronterizas.

Alias 'El Gerente' será vinculado en una audiencia prevista para el 5 de enero de 2026. @JohnReimberg

La Fiscalía General del Estado confirmó que alias Gerente será vinculado en una audiencia prevista para el 5 de enero de 2026, dentro de un caso de presunto lavado de activos. Además, sobre él pesa una orden de prisión preventiva por delincuencia organizada, emitida antes de su extradición.

Uno de los procesos más relevantes es su presunta participación en el ataque ocurrido el 9 de mayo de 2025 en Alto Punino (Sucumbíos), donde murieron 11 militares ecuatorianos. Las investigaciones apuntan a que los Comandos de la Frontera, grupo disidente de las FARC que él lidera, estuvieron detrás de la emboscada.

¿Qué son los Comandos de la Frontera y dónde operan?

Los Comandos de la Frontera (CDF) son una organización criminal considerada como grupo armado organizado (GAO), formada por disidentes de las FARC-EP y estructuras como La Constru. Surgieron alrededor de 2017 y se consolidaron en 2020 bajo el nombre actual.

Alias Gerente pierde su libertad bajo fianza en Emiratos y será enviado a Ecuador Leer más

Su origen se ubica en los departamentos colombianos de Amazonas, Caquetá, Putumayo y Nariño, y han extendido sus operaciones hacia las provincias ecuatorianas de Carchi y Sucumbíos, donde se han vinculado con actividades de narcotráfico, tráfico de armas, minería ilegal y lavado de activos.

En Ecuador, la Fiscalía General del Estado ha identificado que esta red criminal movió alrededor de 313 millones de dólares en operaciones ilícitas, convirtiéndose en una de las estructuras económicas ilegales más poderosas del país. Además, se les atribuye el asesinato de militares y policías en emboscadas recientes, como la ocurrida en Alto Punino (Orellana) el 9 de mayo de 2025.

Los Comandos de la Frontera mantienen alianzas con otros grupos criminales como Los Lobos y han sido señalados por reclutamiento forzado, homicidios y amenazas contra líderes sociales en Colombia y Ecuador.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ