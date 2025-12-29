Expreso
Alias Gerente y señalado como cabecilla del grupo Comandos de la Frontera, quedó sin efecto de su libertad bajo fianza en Emiratos Árabes Unidos.
Alias Gerente pierde su libertad bajo fianza en Emiratos y será enviado a Ecuador

El caso tomó relevancia internacional porque alias Gerente había quedado libre bajo fianza en noviembre de 2025

Roberto Carlos Álvarez Vera, conocido como alias Gerente y señalado como cabecilla del grupo Comandos de la Frontera, quedó sin efecto de su libertad bajo fianza en Emiratos Árabes Unidos y se encuentra en proceso de ser trasladado a Ecuador para enfrentar a la justicia. Así lo dio a conocer el presidente Daniel Noboa en un mensaje en X (antes Twitter). 

"Se acabó su libertad “bajo fianza”. Gracias al trabajo del Centro Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional y la cooperación con Emiratos Árabes Unidos, alias El Gerente, líder de los Comandos de la Frontera, objetivo de alto valor, está en camino a Ecuador para responder ante la justicia por los asesinatos de los 11 militares en Alto Punino", escribió Noboa. 

El caso tomó relevancia internacional porque alias Gerente había quedado libre bajo fianza en noviembre de 2025, en Emiratos Árabes Unidos, tras solicitar la nulidad de su vinculación en un proceso por lavado de activos. Así consta en reportes oficiales, que detallan que la medida fue concedida debido a supuestas irregularidades en las notificaciones judiciales del proceso ecuatoriano.

Sin embargo, su estatus cambió tras nuevas gestiones diplomáticas y judiciales. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador había iniciado desde julio de 2025 el proceso formal para solicitar su extradición, debido a que Álvarez enfrentaba cargos por delincuencia organizada y una orden de prisión preventiva vigente.

Operativo Frontera Norte 2 logró la incautación de 103 bienes vinculados a la organización delictiva conocida como “Comandos de la Frontera”,
La operación logró la incautación de 103 bienes vinculados a la organización delictiva conocida como “Comandos de la Frontera”.Cortesía

Vínculos con el asesinato de 11 militares en Alto Punino

Alias Gerente está señalado por las autoridades como presunto responsable del asesinato de 11 militares ecuatorianos, ocurrido en mayo de 2025 en Alto Punino, provincia de Orellana, durante un operativo contra la minería ilegal. Así lo confirmó el entonces ministro del Interior, John Reimberg, al anunciar su captura inicial en Abu Dabi el 26 de junio de 2025.

Los Comandos de la Frontera, organización que lideraría Álvarez, se originaron tras la desmovilización de disidencias de las FARC y han sido vinculados a actividades como narcotráfico, lavado de activos, secuestros y operaciones armadas en zonas fronterizas.

En diciembre de 2025 se conoció que Álvarez permanecía en libertad bajo fianza mientras continuaba su proceso judicial en Emiratos, donde su defensa alegó vulneraciones al debido proceso en Ecuador. La Fiscalía ecuatoriana, sin embargo, mantiene procesos abiertos por lavado de activos y delincuencia organizada, y sostiene que la organización habría movilizado más de $350 millones provenientes de actividades ilícitas.

