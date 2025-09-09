"Esto es por lo que nos levantamos": Noboa tras operativo contra economías criminales

La operación logró la incautación de 103 bienes vinculados a la organización delictiva conocida como “Comandos de la Frontera”.

El presidente de la República, Daniel Noboa, calificó como “el mayor golpe a las economías criminales en la historia del Ecuador” al Operativo Frontera Norte 2, ejecutado la madrugada de este 9 septiembre por fuerzas del bloque de seguridad en nueve provincias del país.

La operación, que movilizó a 600 agentes de la Policía Nacional y 94 fiscales, logró la incautación de 103 bienes vinculados a la organización delictiva conocida como “Comandos de la Frontera”, disidentes de las FARC. Según cifras oficiales, el valor de los activos intervenidos supera los 313 millones de dólares, afectando significativamente las finanzas del crimen organizado.

Entre los bienes incautados se encuentran haciendas de gran extensión, gasolineras, ferreterías, lubricadoras, talleres mecánicos, locales comerciales, departamentos y lotes con cultivos de palma africana, considerada una de las principales fuentes de ingreso de la organización. Además, se reportó la detención de 26 personas y la emisión de 68 órdenes de prisión.

El operativo Frontera Norte 2 se realizó en nueve provincias. @JohnReimberg

El operativo se centró en desmantelar una red financiera

El presidente Noboa expresó su respaldo a las fuerzas del orden con un mensaje contundente: “Sí, esto es por lo que nos levantamos todos los días. Hoy dimos el mayor golpe a las economías criminales en la historia del Ecuador. Otros se levantan a entrevistar a Maduro. Felicitaciones a nuestra Policía Nacional por este histórico operativo.”

En declaraciones oficiales, Noboa reafirmó que “la seguridad es política de Estado” y que su administración no permitirá que las economías ilegales continúen creciendo a costa del pueblo ecuatoriano.

El operativo se centró en desmantelar la red financiera liderada por Roberto Carlos Álvarez Guerra, alias Gerente, señalado como responsable de múltiples asesinatos y como cabecilla de una estructura que operaba en el narcotráfico y el lavado de activos.

