Violencia en Esmeraldas por territorio: ¿Qué está pasando en San Lorenzo?

Un video de personas armadas en un cantón de una provincia fronteriza desató la preocupación ciudadana

San Lorenzo, cantón fronterizo de Esmeraldas, volvió a ser escenario de violencia este fin de semana, cuando al menos seis personas murieron en distintos ataques armados. La circulación de un video en redes sociales, que mostraba a hombres disparando en barrios del norte, encendió las alarmas entre los habitantes.

Sin embargo, fuentes policiales y militares confirmaron que las imágenes no son recientes: corresponden al 21 de diciembre, fecha en la que se inició una guerra interna por territorio que aún mantiene en vilo a la población.

El origen del conflicto armado en el cantón San Lorenzo

De acuerdo con información reservada, la disputa se concentra en sectores como La Siate, Ciudadela K5, Nuevo San Lorenzo, Cementerio Viejo y La Carbonera. Estos espacios son defendidos por Willy Estacio Nazareno, alias Popeye, quien enfrenta a presuntos disidentes guerrilleros que buscan tomar el control de la zona.

Una fuente policial aseguró que el objetivo de los atacantes es asesinarlo, pues lo responsabilizan de la muerte de dos hombres con mando dentro de su organización: alias Cholo y Maikol. La muerte de Cholo, en particular, habría desatado la escalada de violencia. “No habrá paz hasta sacar de circulación a Popeye y a su grupo”, señaló una fuente bajo reserva.

La ciudad de Esmeraldas vivió una madrugada marcada por la violencia. Entre las 02:30 y las 03:30 de este domingo 21 de diciembre, se registró una ola de atentados que dejó seis vehículos incendiados.



¿Quién es alias Popeye, quien busca controlar San Lorenzo?

Alias Popeye es un personaje conocido en San Lorenzo. El 30 de agosto de 2023, un juez sustituyó la prisión preventiva que pesaba en su contra por medidas sustitutivas, entre ellas la prohibición de salir del país. Con ello, quedó en libertad pese a estar procesado por el asesinato del sargento militar Ronny Intriago, ocurrido el 5 de marzo de 2023 durante un operativo en el marco del estado de excepción. Intriago recibió un disparo en el pecho mientras apoyaba a la Policía Nacional en un patrullaje cerca del cementerio local.

Según reportes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), Popeye y José Castro, alias Miró, fueron detenidos en marzo de 2023 como presuntos responsables de ese crimen y de más de 30 asesinatos.

Ambos serían cabecillas de sicarios de la banda Los Tiguerones, vinculada al grupo narco colombiano Urias Rondón, enfrentado con el Frente Oliver Sinisterra (FOS) en la frontera. Durante su captura se incautaron armas artesanales y equipos usados para irrumpir en domicilios. Pese a ello, Popeye recuperó la libertad meses después, mientras Miró permanece con prisión preventiva y otro implicado, Wilman Landázuri, sigue prófugo.

La escalada de violencia en el cantón San Lorenzo

El video que circuló este domingo 28 de diciembre de 2025 muestra escenas de hombres armados disparando en barrios de San Lorenzo. Aunque corresponde a una o dos semanas atrás, su difusión reavivó el miedo en una población que ya ha sufrido desplazamientos y ataques.

Fuentes militares confirmaron que ese día se registraron enfrentamientos con estructuras armadas vinculadas a disidencias colombianas, y que se incautaron cascos tácticos con emblemas del GAO Oliver Sinisterra, lo que evidencia la presencia de organizaciones transnacionales en la frontera norte.

La guerra interna se explica por la pugna de control territorial entre Popeye y los grupos disidentes. Los sectores mencionados son estratégicos para el tráfico de drogas, armas y minería ilegal. “El conflicto no es solo local, responde a intereses de estructuras criminales que operan a ambos lados de la frontera”, indicó un oficial de inteligencia.

El Ejército ejecutó semanas atrás operativos de rastrillaje en San José de Chacai, neutralizando campamentos y logística de los grupos armados, pero la violencia persiste.

El Bloque de Seguridad realiza operativos en las carreteras de Esmeraldas. EXPRESO

El impacto de la violencia en la provincia de Esmeraldas

La población de San Lorenzo vive bajo tensión. Familias han abandonado sus casas por temor a quedar atrapadas en los enfrentamientos. Comerciantes cierran temprano y las calles se vacían al caer la tarde. La circulación del video, aunque antiguo, generó un nuevo clima de zozobra. “La gente siente que la guerra nunca terminó, que sigue latente”, comentó un uniformado que participó en los operativos de diciembre.

Las cifras oficiales muestran que en lo que va de 2025 se contabilizan al menos 320 muertes violentas en Esmeraldas, superando las 282 registradas en 2024. En 2023, el número fue aún mayor: alrededor de 470 muertes violentas. La tendencia evidencia que, pese a los operativos policiales y la coordinación con el ECU-911, la violencia se mantiene como un fenómeno persistente y de alto impacto social. San Lorenzo, por su ubicación estratégica y su historial de presencia de grupos armados, se ha convertido en epicentro de esta crisis.

Dos muertes violentas confirmadas en hospitales de Esmeraldas

La mañana de este domingo 28 de diciembre, personal policial acudió al Hospital del Sur de Esmeraldas tras una alerta del ECU-911. Allí se confirmó el fallecimiento de Segundo Joffre Góngora Cortez, quien había ingresado desde San Lorenzo con múltiples heridas de bala en abdomen y tórax.

El médico de turno informó que la causa de muerte fue un proyectil que impactó en la zona abdominal. Agentes de la DINASED realizaron el levantamiento del cuerpo y las diligencias legales correspondientes.

Ese mismo día, horas más tarde, otra alerta movilizó a uniformados hacia el Hospital Básico de Borbón. En este centro se constató la muerte de Américo Martín Montaño, de 45 años, quien era trasladado en ambulancia hacia Esmeraldas tras recibir impactos de arma de fuego. El ciudadano falleció en el trayecto y fue retornado al hospital de Borbón, donde se confirmó su deceso. Su esposa manifestó que no requería el levantamiento policial y decidió trasladar el cuerpo por cuenta propia.

