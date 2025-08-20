Emma Guerrero: Emmanuel, el hijo varón que anhelaba

La actriz e influencer da a luz en plena crisis matrimonial. Está separada de Fernando Zúñiga

Emma Guerrero vuelve a ser mamá. La actriz está celebrando la llegada de su segundo hijo, Emmanuel Alejandro, un bebé que nació pesando 7 libras y media y midiendo 49 centímetros.

El pequeño fue recibido con globos y mucho amor en una clínica donde su hermanita Luciana y la abuela Jéssica, quien está cocha, estuvieron para darle la bienvenida.

“Emmanuel Alejandro. Amor sin límites para ti, mi pequeño. Un nuevo capítulo comienza”, escribió ella en sus redes, visiblemente emocionada. El nombre Emmanuel significa “Dios con nosotros”, y aunque al inicio iba a llamarse Ignacio, la influencer decidió cambiarlo a último momento.

(Te invitamos a leer: "Lazito es muy gallo para hablar mal", según abogado Carlos Luis Sánchez)

Este nacimiento es especialmente significativo para Emma, ya que llega tras una dolorosa pérdida. El año pasado, mientras grababa la serie Los García, quedó embarazada. “Fue un duro golpe. Nunca sangré, simplemente el corazón se detuvo”, indicó. Sin saberlo, a fines de noviembre volvió a quedar en estado, y esta vez la historia tuvo un final feliz.

Emma confesó que tuvo antojos: mariscos, pan y bebidas gaseosas.

Su primera hija

En 2021 nació su primogénita, Luciana, quien cambió su vida para siempre. “Todo lo que hago gira en torno a Luciana. Me volví más centrada. Ya no soy la de antes. La vida loca queda a un lado por una hija”, dijo entre risas. También aseguró que es una madre estricta pero amorosa, y que muchas veces recurre a los consejos de su mamá, Jéssica, para la crianza.

Manifestó que desde el momento en que tuvo a Luciana en sus brazos, entendió a su propia madre. “Pedí perdón por todo lo que pude haber hecho y que le causó dolor o preocupación”, contó.

El divorcio

No todo ha sido color de rosa en estos meses. Semanas antes de dar a luz, se supo que atraviesa un difícil proceso de divorcio con su esposo Fernando Zúñiga, con quien se casó en 2021. Todo explotó tras la filtración de videos en los que se lo ve a él disfrutando en una fiesta… sin Emma. Poco después, la actriz publicó una historia en Instagram que muchos interpretaron como una indirecta.

Amigos cercanos le han aconsejado que no tome decisiones hasta recuperarse del parto. Por ahora, Emma está enfocada en su nueva etapa.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.