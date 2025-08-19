"Lazito es muy gallo para hablar mal", según abogado Carlos Luis Sánchez

Se niegan a recibir en el Canal del Cerro, la citación por el proceso legal que le sigue Sarah Gabriela Alarcón

Se complica el proceso legal contra Wilson Leonardo Quezada Coronel, conocido como Lazito de la farándula. Aunque él aparece a diario en el programa Los Hackers, no ha podido ser citado formalmente dentro de la denuncia presentada en su contra por Sarah Gabriela Alarcón, hija de Gabriela Pazmiño Yépez, quien considera que sus comentarios afectaron su imagen y buen nombre.

La acción judicial se inició el pasado 9 de julio. Los guardias del canal (Ecuavisa) donde labora el denunciado habrían señalado que la citación debía entregarse de manera personal, negándose a recibirla en representación del también reportero.

Ante esta situación, el abogado de la denunciante, Carlos Luis Sánchez, solicitó al juez de la Unidad Judicial Norte 1 Penal del Guayas “que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 55 del Código Orgánico General de Procesos, que establece que si el demandado no puede ser ubicado personalmente, deberá ser citado mediante tres boletas entregadas en días consecutivos en su lugar de trabajo. De no ser posible, estas deberán fijarse en la puerta, dejando constancia fotográfica”.

La defensa de Lazito

Por su parte, la defensa de Lazito asegura que no existe intención de evadir el proceso. Su abogada, Karly Vargas, afirmó: “Todavía no hemos sido citados. No sé qué ha pasado, pero estamos esperando la notificación para dar nuestras alegaciones. Este no es un error de Lazito, sino un problema del citador. Ya tenemos nuestra defensa armada, lista de testigos y argumentos. Estamos tranquilos”.

"Es una estrategia dilatoria"

Mientras tanto, el abogado Carlos Luis Sánchez cuestiona la actitud del presentador: “Es una estrategia dilatoria, propia de la persona que no responde por sus actos. Es muy gallo para hablar mal y decir que no le teme a nada, pero se esconde cuando se sabe dónde trabaja y en qué horario. Esto no es chiste ni juego”.

El caso sigue abierto y en espera de que se ejecute correctamente la citación para continuar con el proceso judicial. Si Lazito afloja la lengua sin medir consecuencias y se jacta de ser profesional, objetivo y mucho más, debería ser valiente y poner el pecho a las balas. Es lo que hace la gente de bien.

