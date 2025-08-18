Carlos Scavone elegirá el nombre de la niña que viene en camino

Carlos Scavone confirmó que junto a su novia, María José Viteri, esperan a su primera hija. La feliz pareja compartió la noticia en redes sociales rodeada de familiares y amigos en un íntimo encuentro donde todos vistieron de blanco. Además él incluyó el mensaje: "Y ahora, lo que todos esperaban"

Las felicitaciones no se hicieron esperar. Su excompañera de Combate, Emiliana Valdez, y sus exjefas Jennifer Nájera y Pily Navarrete fueron de las primeras en desearle lo mejor en esta nueva etapa. A la lista se sumaron varios rostros conocidos del medio que le enviaron mensajes llenos de cariño.

El presentador confesó que siempre soñó con tener una niña. “Soy una persona muy emotiva, siento que con ella voy a babear”, declaró en una reciente entrevista en EXPRESO.

Revelará nombre cuando su hija nazca

El nombre será todo un misterio hasta el día del nacimiento. Carlos aseguró que él será el encargado de elegirlo, pese a que “todos se quieren meter”.

También habló de cómo vivió las primeras semanas tras la noticia. Aunque al inicio estuvo ansioso y hasta perdió el apetito, ahora abraza la experiencia con entusiasmo. “Siempre me parecía ridículo escuchar ‘estamos embarazados’, pero ahora entiendo que es real. Estamos embarazados los dos, aunque no lo tenga en mi cuerpo”, dijo emocionado.

La buena nueva

En julio, la noticia del embarazo de María José fue compartida a través de Instagram, donde publicó una serie de fotografías junto a su pareja y su mascota Olivita.

En la publicación, él escribió: “Y esta etapa de mi vida se llama felicidad. Vamos a ser papás. Soy la persona más feliz del planeta. Te amo, mi amor. Tendremos la bendición más hermosa de este universo. Cuidaré de ustedes con mi vida entera, todos mis días”.

