Famosos criollos: Lo que no soportan...

Los famosos también tienen sus caprichos, sus manías y, sobre todo, sus “no rotundos”. Cuando confiesan lo que jamás harían o soportarían, dejan ver un lado más humano que despierta curiosidad en el público. Así, mientras unos afirman que jamás pondrían un pie en un destino helado porque no soportan el frío, otros aseguran que nunca se vestirían con prendas extravagantes ni escucharían géneros musicales que consideran insoportables.

Lo mismo pasa con la comida o la bebida: algunos prueban de todo, pero hay platos y bebidas que jamás pasarán por su garganta. Y, por supuesto, no faltan las declaraciones en el terreno sentimental: desde quienes huyen de los tacaños o de los mujeriegos porque prefieren tranquilidad y respeto antes que un dolor de cabeza. Cada famoso tiene claro lo que prefiere evitar. EXPRESIONES conversó con algunos.

Lo que no compraría

La cantante y presentadora Jasú no tiene reparo en contar sus intimidades. Entre risas comentó que hay productos que jamás compra en el supermercado o en una tienda por departamento. “Calzones ni sostenes porque no los uso, me incomodan. Tengo los calzones de viejita que agarran todo. Solo los uso en mis 4 días de período, pero nada más. Me gusta comprarlos cuando viajo, pero los guardo. Cuando me case los luciré”.

Pero su lista de no rotundos no se queda ahí. También reveló que tampoco adquiere leche, “hace años que no la consumo”, ni chorizos, porque para ella son “una bomba de tiempo”. Además, evita cualquier cosa preparada o envasada, incluso los jugos: “Me gusta cocinar y comer recién preparados los alimentos, así sea un arroz con un par de huevos fritos”.

Jamás saldría con lamparosas, fachosas...

El comunicador Mauricio Ayora (Caterva) comentó a su estilo y muy suelto de huesos que jamás saldría con “grillas, chongueras, cabareteras… porque somos de mundos distintos y no nos entenderíamos para nada... tampoco con chabacanas, lamparosas, anchetosas, fachosas, adefesiosas, igualadas porque prefiero el bajo perfil, la paz y tranquilidad... tampoco saldría con insolentes, imprudentes, groseras, conchudas, maleducadas, indelicadas porque yo respeto y merezco igual consideración... tampoco con dulces sueños, escopolamineras porque puedo terminar loco o petateado”.

No gastaría en Labubu

La actriz Pamela Sambrano lanzó varios “nunca” al hablar de sus gustos y bolsillos. Afirmó que jamás gastaría dinero en los famosos muñecos Labubu, esos que muchos cuelgan en los bolsos y que tienen la fama de ser “del diablo”. “Sé que están de moda, pero son caros y feos”. Tampoco se deja seducir por la ropa de marca ni por los accesorios de lujo. “Solo si es algo muy bueno y que me servirá por mucho tiempo. Antes lo hice, por eso ahora lo detesto y odio”, agregó. Pamela prefiere la practicidad y el estilo propio antes que seguir modas pasajeras.

Pamela Sambrano. Instagram Pamela Sambrano

Evitaría comer platillos raros

El presentador Henry Bustamante confesó que en cuestión de comida es de los que se animan a probar casi todo. “He comido de todo, difícilmente he rechazado algo”, aseguró. Sin embargo, hay un platillo que ni en sueños se llevaría a la boca: los famosos helados de sesos de mono que aparecían en una de las películas de Indiana Jones. “Me pasaría lo mismo que al personaje… me desmayo”, comentó entre risas.

No le gustan los dramas históricos y humanos

El productor Mario Naranjo no vería en el cine dramas históricos y humanos. “Ni siquiera cuando la película se basa en un hecho de la vida real y cuenta el perfil de algún personaje que generó un cambio en el mundo. Sé que por cultura general deben verse, pero a mí me aburren al punto de quedarme dormido en la butaca. Me pasó con El código enigma y con la aclamada Oppenheimer. En el primer acto yo ya estaba roncando”. Tampoco soporta los dramas que remueven fibras emocionales: “Marley y yo, que cuenta la relación entre un perro y su amo, me deprimió tanto que no pude terminarla, me fui de la sala”. Para él, el cine tiene otra misión: “No voy para quedarme dormido o salir triste; el cine es para soñar, reír y vivir fantasías”.

Mario Naranjo. Cortesía

Prefiere el clima cálido, no el frío

La Miss Ecuador 2016, Connie Jiménez, dejó claro que la Antártida jamás será parte de su itinerario de viajes. Con su humor característico, confesó que ese destino helado simplemente no es para ella: “Seguramente es espectacular, pero no soportaría el frío, me empiezan a doler las rodillas como a viejita y siento que se me caen las orejas. Además, no me veo haciendo turismo envuelta como burrito”, dijo entre risas. La exreina prefiere lugares más cálidos y playeros.

Le encantan los pantalones anchos

El presentador y coach Carlos Luis Andrade ya marcó la línea de lo que jamás se pondría encima: “un traje futurista, brillante y satinado, como de astronauta en discoteca”. Con mucha seguridad aclaró “Con la moda no tengo problema, me adapto feliz siempre y cuando vaya con lo que me gusta. Por eso ahora estoy encantado con el regreso de los pantalones anchos en tonos cafés, muy retro, al estilo de los años 50 y 60”. El esposo de Gaby Díaz cree que su estilo va por otro rumbo: “Soy más vinilo que neón, más Sinatra que astronauta”. ¡Clásico, elegante y con sello propio!

Carlos Luis Andrade. Cortesía

No escucha rock pesado

El presentador Emilio Pinargote reveló que hay un género musical que simplemente no entra en su lista. “Rock pesado de esos que solo gritan, no podría escuchar nunca. Respeto a la gente que le gusta, pero por ahí no va mi oído musical”, confesó. Pero su oído siempre estará abierto para otros ritmos más melódicos.

Evita el aguardiente

La modelo Carolina Ramos reveló cuál es la bebida que jamás consumiría: el aguardiente. “El sabor a anís no me gusta, no me agrada”, comentó. Y como si fuera poco, agregó otro no a la lista: “Tampoco consumiría esos jarabes que son a base de pescado. Dicen que tienen Omega 3, pero nada que ver”.

Lejos de los tacaños y musculosos

La exreportera y expresentadora de farándula, conocida como La Suka, fue tajante al hablar de los hombres con exceso de músculos: “No son de mi agrado. Pierden el toque sexy y varonil”, aseguró. Y dejó en claro qué otros perfiles masculinos no le interesan: “Tampoco estaría con un tacaño, no soporto a esos hombres, y menos con un mujeriego. No viviría tranquila”.

