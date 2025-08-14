Elizabeth Cader y Samantha Grey: Don Day en la boca de ellas

La salvadoreña le lanzó indirectas a la hija de Sharon. En medio de esos comentarios, el chico reality

Aunque la relación de Don Day y Samantha Grey de Los Hackers ya es historia, todavía sigue generando. La que no desaprovechó la oportunidad de lanzar indirectas fue Elizabeth Cader, la supuesta futura esposa del chico reality.

Sin mencionarla directamente, dejó claro a quién iban dirigidas sus palabras: “Ser víctima funciona en TV, pero en la vida real… te llenas la boca diciendo que no quieres hablar de tu vida privada, ni pasada ni presente, pero cuando es sobre él, te enciendes. ¿Será que solo hablas del hombre que sí vende? Sabes que solo hablando de él llamas la atención. No sé qué haces en ese panel, no quitas ni pones. Cuenta la versión real, no la que viviste en tu ilusión”. Y, como si fuera poco, la llamó “mosca muerta”.

La hija de Sharon respondió

La hija de Sharon no se quedó callada. “De Elizabeth Cader siempre me he referido diplomática y objetivamente. No me quita el sueño lo que diga. Diego estuvo en este estudio diciendo que todo fue show y solo algunos sabían lo que pasaba. Hablo de mis relaciones o experiencias en los podcasts, pero de una manera jocosa y divertida. No para afectar ni aludir a nadie. Yo sé quién soy”.

Ni Samantha ni Elizabeth ganan con este cruce de palabras, no suma. Más bien desgasta y terminan dándole alas a Don Day, que debe creerse un pavo real, con dos mujeres que para bien o para mal lo tienen en la boca y cuyo mayor talento es estar en el ojo del huracán. ¡Qué pereza!

Critican a Elizabeth

Lo cierto es que Elizabeth quiere sonar y encontró en Samantha a la indicada. Y la panelista cayó en la provocación. El público lo sabe y lo critica en las redes sociales.

Samantha Grey. Instagram de Samantha Grey

