Pedro Pablo Duart presenta a su hijo Cayetano a los seis meses

El político y su esposa prefirieron esperar que el pequeño llegara a esa edad para dejarlo ver

Pedro Pablo Duart, exgobernador del Guayas, decidió que ya era hora de compartir con el mundo la mayor alegría de su vida: su bebé Cayetano, quien acaba de cumplir seis meses. “El capítulo más lindo de nuestra historia… Nuestro milagro, nuestra mayor bendición. Seis meses de puro amor”, dijo el político.

El pequeño nació en febrero, en España, pero sus padres optaron por mantenerlo lejos del ojo público, hasta ahora, cuando alcanzó esta edad.

Su nombre tiene un gran significado, pues san Cayetano es el patrono del pan y el trabajo y su fiesta se celebra el 7 de agosto. En las imágenes compartidas se ve a un niño gracioso y con mirada despierta, disfrutando de los brazos de sus progenitores (Pedro Pablo y Alexa), jugando y dejándose arrullar. La foto más tierna fue una en la que compartió protagonismo con Reina, la traviesa mascota de la familia y engreída del exfuncionario.

El significado del nombre

Cayetano no tiene un significado específico en términos de su etimología, ya que no deriva de una palabra con un significado particular. Tiene su origen en Italia y está vinculado a la ciudad de Gaeta. La forma original del nombre es Caietanus, que se usaba como gentilicio para referirse a los habitantes de Gaeta.

Felicitaciones de amigos y seguidores

En 2025, Pedro Pablo Duart celebró sus 47 años de una manera muy distinta. Fue su primer cumpleaños como papá y, para rematar, festejó por duplicado el Día del Padre: en marzo, durante la fiesta de san José en España, y en junio, ya en Ecuador.

Las felicitaciones y muestras de cariño no se hicieron esperar. Amigos, colegas y seguidores se sumaron a los buenos deseos.

En tiempos en los que todo se comparte al instante, ellos apostaron por la calma, guardando para la familia estos primeros meses.

