Lenín Moreno se solidariza con Jamil Mahuad por negativa de la Corte Constitucional

El expresidente Lenín Moreno se solidarizó con el también exmandatario ecuatoriano Jamil Mahuad ante la decisión de la Corte Constitucional de desestimar la acción extraordinaria de protección que presentó a propósito del proceso legal por peculado iniciado tras la crisis económica desatada por el feriado bancario de 1999.

Con el voto favorable de cinco de sus nueve jueces, el Pleno de la Corte Constitucional decidió, el 18 de diciembre de 2025, desechar el recurso de Mahuad. Los magistrados determinaron que el recurso no tenía cabida, pues la decisión de la Sala de Casación que emitió sentencia en 2020 no vulneró el derecho a la seguridad jurídica del expresidente Mahuad.

Me solidarizo con el expresidente Jamil Mahuad y manifiesto mi preocupación por la forma en que ha procedido la Corte Constitucional al negar su acción extraordinaria de protección.

Lenín Moreno cuestiona a la Corte por no recibir a Jamil Mahuad

A través de su cuenta de X, el expresidente Lenín Moreno se solidarizó con Jamil Mahuad y cuestionó las formas de la Corte. "Me solidarizo con el expresidente Jamil Mahuad y manifiesto mi preocupación por la forma en que ha procedido la Corte Constitucional al negar su acción extraordinaria de protección", comentó el exmandatario.

Respecto a la petición de Mahuad, Moreno sostuvo que "no es necesario analizar el fondo del asunto para constatar que, al no recibir en audiencia al expresidente y al no responder a sus peticiones, la Corte tiende un velo de duda sobre la rectitud de sus procedimientos". Además, señaló que la Corte "está guiada más por el temor y los cálculos políticos, que por el cumplimiento de la obligación de velar por los derechos y garantías constitucionales".

El proceso de Jamil Mahuad por caso de peculado en Ecuador

La acción extraordinaria de protección de Jamil Mahuad es el episodio más reciente del proceso legal por peculado iniciado tras la crisis económica desatada por el feriado bancario de 1999. Mahuad interpuso el recurso para que la Alta Corte revise la sentencia por peculado en su contra, al considerar que se habría aplicado mal la normativa y con ello aspiraba a que se revierta la pena de 12 años de cárcel que se emitió en 2020.

Según dijo Mahuad en una entrevista en Teleamazonas, la medida que dispuso la emergencia nacional y el congelamiento de los depósitos bancarios fue una decisión que, a su parecer, “puede ser polémica, pero no es un crimen. Es un acto de gobierno”. Además, el aseguró que el proceso legal se reactivó por un ofrecimiento de campaña de Rafael Correa.

