Corte Constitucional desecha acción de protección de Jamil Mahuad

El expresidente Jamil Mahuad buscaba que la Corte revierta la sentencia de 12 años de cárcel que se le dictó por peculado

El expresidente Jamil Mahuad buscaba que la Corte Constitucional revoque la sentencia de 12 años por peculado que tiene en su contra.

El recurso en el que confiaba el exmandatario no prosperó. La Corte Constitucional (CC) desestimó la tarde del jueves 18 de diciembre de 2025 la acción de protección que presentó el expresidente Jamil Mahuad en contra del proceso legal por peculado iniciado tras la crisis económica desatada por el feriado bancario de 1999.

Mahuad interpuso el recurso para que la Alta Corte revise la sentencia por peculado en su contra, al considerar que se habría aplicado mal la normativa y con ello aspiraba a que se revierta la pena de 12 años de cárcel que se emitió en 2020.

Sin embargo, la Corte decidió desechar el recurso con el voto favorable de cinco de sus nueve jueces. En su resolución, el máximo organismo de administración de justicia constitucional dijo que “la decisión emitida el 14 de octubre de 2020 por la Sala de Casación no vulneró el derecho a la seguridad jurídica del accionante” y por ello ordenó que el expediente sea devuelto al juzgado donde se originó la causa.

El proceso legal en contra del expresidente se ha prolongado por 25 años, y la más reciente etapa se tramitó el pasado 27 de noviembre, después de que el juez Richard Ortiz avocó conocimiento de la acción de protección.

¿Por qué sentenciaron a Mahuad?

Según dijo Mahuad en una entrevista en Teleamazonas, días atrás, el juicio en su contra se deriva de la firma de dos decretos suscritos el 9 y 11 de marzo de 1999, en los que dispuso la emergencia nacional y el congelamiento de los depósitos bancarios. Una decisión que, en su opinión, “puede ser polémica, pero no es un crimen. Es un acto de gobierno”.

Además, el exmandatario asegura que el proceso legal se reactivó por un ofrecimiento de campaña de Rafael Correa.

Pese a esos argumentos, la Corte Constitucional consideró que “no se verifica una aplicación retroactiva de los artículos referidos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, como argumentaba la defensa de Mahuad, y más bien “se las utilizó como referencias para aclarar aspectos terminológicos” en la decisión de la Sala. También indicó que “no se constata la vulneración al derecho al debido proceso”.

Jamil Mahuad reside en Estados Unidos, en donde se estableció tras dejar el poder. Labora como profesor de la Universidad de Harvard y se mantiene como prófugo de la justicia.

