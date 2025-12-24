UNE pide teletrabajo docente y que Ministra Gilda Alcívar reconsidere su decisión

Docentes solicitan teletrabajo los días 26, 29, 30 y 31 para humanizar su labor y apoyar a familias

Andrés Quishpe, presidente de la UNE, defiende el teletrabajo docente para humanizar la educación.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) cuestiona la negativa del Ministerio de Educación al teletrabajo. En cartas enviadas los días 21 y 22 de diciembre, MinEdec rechazó la solicitud de la UNE presentada el 8 de diciembre.

Andrés Quishpe, presidente de la UNE, advierte en un nuevo pedido emitido el 23 de diciembre, sobre “argumentos jurídicos y académicos” que considera improcedentes. Según la carta, la decisión muestra improvisación y desconocimiento del marco legal que regula al docente en Ecuador.

Teletrabajo docente, según la LOEI

El artículo 193 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) establece que el teletrabajo es la prestación no presencial del servicio docente. “Las actividades y tiempo a utilizarse a través del teletrabajo deberán ser reguladas por la Autoridad Educativa Nacional”, señala la norma.

La UNE resalta que esta ley específica aplica al personal docente, y no la LOSEP ni el Código del Trabajo, como argumentó MinEdec. Asimismo, insisten en que no existe vacío normativo que justifique aplicar leyes supletorias a la LOEI.

Historial de acuerdos ministeriales

La solicitud de teletrabajo se sustenta en experiencias previas del ministerio, incluyendo acuerdos del 2023 y 2024. Estos documentos definieron modalidades de teletrabajo para docentes durante festividades y cierre de año escolar. Quishpe enfatiza que los docentes buscan humanizar su labor y pasar más tiempo con sus familias.

“Si alguien trabaja por fuera de su jornada de trabajo y sin remuneración extra, somos precisamente los docentes”, afirma el presidente de la UNE.

Críticas a los argumentos del Ministerio de Educación

Entre los motivos para negar el teletrabajo, MinEdec mencionó la necesidad de concluir planificación y revisión de materiales. La UNE responde que estas actividades ya se realizan durante la jornada habitual, lo que evidencia falta de conocimiento educativo.

La carta apela al “espíritu humano” de la ministra Gilda Alcívar para reconsiderar la negativa. Además, Quishpe ofrece colaboración en la elaboración de lineamientos para regular el teletrabajo docente de forma efectiva.

