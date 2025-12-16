UNE califica de “burla” el aumento de $12 al salario básico en Ecuador

Unión Nacional de Educadores cuestionó el alza salarial definida para 2026 y aseguró que no compensa el costo de la canasta

La UNE expresó su rechazo al aumento de sueldo anunciado por el Gobierno.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) rechazó el aumento de $12 al Salario Básico Unificado (SBU), y lo calificó de “burla” al considerar que no responde a la realidad económica del país ni a las necesidades de las familias ecuatorianas.

En un comunicado difundido este 16 de diciembre de 2025, el gremio señaló que el incremento representa apenas $0,40 diarios y $0,05 por hora trabajada, una cifra que calificó como “irrisoria” frente al alto costo de la vida.

La UNE recordó que la canasta básica familiar supera los $823, un monto que (según el gremio) la mayoría de hogares no logra cubrir con sus ingresos actuales, incluso contando con empleo formal.

El pronunciamiento también cita datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que advierten que tres de cada diez personas con empleo en la región están en riesgo de caer en la pobreza, lo que evidencia, según la organización, la fragilidad del poder adquisitivo.

Política salarial “justa y digna”

Ante este escenario, la UNE exigió una política salarial “justa y digna”, acorde al costo real de la canasta básica, y planteó la necesidad de abrir un debate nacional que incluya políticas públicas orientadas a la generación de empleo y al fortalecimiento de los ingresos de los trabajadores.

