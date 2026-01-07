Vocal de la Judicatura respalda al juez Carlos Serrano tras denuncia de presiones

Magaly Ruiz, vocal del Consejo de la Judicatura, expresó respaldo institucional al juez Carlos Serrano en medio de la crisis judicial.

El juez especializado en delitos de corrupción y crimen organizado, Carlos Serrano Lucero, quedó en el centro de la atención pública tras revelar que fue atacado y vilipendiado por el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), pese a encontrarse en condición de víctima y bajo riesgo por su función jurisdiccional.

Según Serrano, el funcionario que debía protegerlo y respaldarlo optó por exponerlo, generando un quiebre institucional que agravó su situación personal y profesional. El episodio ocurrió en medio de causas sensibles vinculadas a crimen organizado y corrupción de alto nivel.

Contexto del conflicto del juez Carlos Serrano con la Judicatura

Días después de ese episodio, el juez recibió una carta firmada por Magaly Ruiz Cajas, vocal del Consejo de la Judicatura, en la que se reconoce el retraso en el pronunciamiento institucional y se expresa solidaridad frente a los riesgos que enfrentan los jueces penales.

En el documento, Ruiz admite que el sistema de justicia mantiene una deuda con sus funcionarios en materia de seguridad, condiciones de trabajo y fortalecimiento técnico, y señala que desde su despacho se realizaron gestiones con organismos internacionales para atender esas carencias.

Serrano hizo pública la carta y expresó que este respaldo marca un contraste frente a lo vivido previamente. “Hace unos días, como víctima, fui vilipendiado y atacado por el presidente del CJ, que era el llamado a protegerme y respaldarme”, afirmó el magistrado.

La carta de Magaly Ruiz y el giro en el caso

El juez añadió que la misiva le permitió entender que “no todo está perdido” dentro de la institución. “Hoy, la vocal Magaly Ruiz saca la cara por el CJ y me envía esta carta”, sostuvo, destacando el gesto como una ruptura con el silencio institucional.

La vocal detalló además que, junto con otros consejeros, se solicitó que el juez pueda ejercer sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo al 100 %, medida que fue aceptada con el objetivo de salvaguardar su vida ante amenazas latentes.

Para Serrano, este respaldo no es menor en un contexto donde juzgar corrupción y crimen organizado implica riesgos reales. “Gracias, doctora, por no claudicar y por no hacer espíritu de cuerpo”, expresó, aludiendo a prácticas internas que, según él, suelen priorizar la defensa corporativa.

Serrano critica la reacción del CJ tras hacer pública su denuncia de presiones

Serrano a Godoy: “Una función judicial libre no convierte a la víctima en su enemigo” Leer más

Por otra parte, el 5 de enero, el juez anticorrupción Carlos Serrano, se pronunció públicamente en respuesta a las declaraciones del presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, quien ese día compareció ante la Asamblea Nacional. En su intervención, Serrano defendió su actuación frente a las presiones que aseguró haber recibido y cuestionó la postura institucional adoptada por el CJ.

A su criterio, la reacción del organismo judicial constituye un mensaje desalentador para el resto de magistrados del país, pues desalienta la denuncia de actos irregulares dentro de la Función Judicial. “Después de la respuesta que ha dado la máxima autoridad del CJ por visibilizar un acto de corrupción, ¿alguien se va a arriesgar a denunciar presiones y a jugarse el pellejo?”, cuestionó. Serrano relató que, tras hacer pública su denuncia, fue sometido a un escrutinio extremo y que, al no encontrarse irregularidades, incluso se puso en duda su tiempo de despacho. Enfatizó que una justicia independiente debe respaldar a la víctima y no convertirla en su antagonista.

El caso expone tensiones internas dentro del Consejo de la Judicatura y reabre el debate sobre la protección efectiva a jueces que conocen procesos de alto impacto. También deja en evidencia diferencias de criterio entre sus autoridades frente a situaciones de riesgo extremo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE!