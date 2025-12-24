Sicariato en Salitre: En discoteca donde se cometió el crimen se pagaba extorsiones

Kerly Birmania Jiménez Vera acudió con su pareja al local, cuando sujetos armados dispararon y le provocaron la muerte

Familiares y amigos de Kerly Jiménez Vera pasaron con el féretro por instituciones como la Fiscalía, para exigir justicia por su crimen.

Al ritmo de las canciones “Algo se me fue contigo, madre” y “Solo una caja de madera es lo que me llevo”, se realizó el sepelio de Kerly Birmania Jiménez Vera en el cementerio general de su natal cantón Salitre.

Mientras tanto, amigos de la víctima, de 44 años, se concentraron este martes 23 de diciembre en los exteriores de la Fiscalía del cantón para exigir justicia por el asesinato, cometido el domingo pasado en una discoteca del centro del cantón.

Antes de que el ataúd fuera ingresado a uno de los nichos del camposanto local, amigos y allegados de Jiménez exigían a la Policía y a la Fiscalía que continúen las investigaciones para identificar y dar con el paradero de los dos sicarios que, tras cometer el crimen, huyeron en una motocicleta.

Mientras la Policía continúa con las pericias para determinar la motivación del asesinato —ya que no se registró robo a la víctima—, se conoció que la mujer dejó huérfanos a tres hijos.

Jhonatan T., pareja sentimental de Jiménez, en su versión libre y voluntaria rendida ante agentes de la Unidad de Muertes Violentas (Dinased), relató que horas antes del crimen salieron a comer al sector La Bocana, de Salitre. Luego, ella le habría sugerido ir a la discoteca.

Según su testimonio, aproximadamente a las 21:15 del domingo, la mujer salió de la discoteca cuando de manera repentina apareció una motocicleta color blanco con azul, tipo pantanera, en la que se movilizaban los dos sujetos, quienes dispararon contra ella, causándole la muerte.

“No tengo ningún tipo de problema con nadie y desconozco por completo el motivo del ataque”, dijo el ciudadano, según el informe policial remitido a la Fiscalía.

Amenazas a la dueña de la discoteca

Por su parte, la propietaria del establecimiento manifestó a la Policía que ha recibido amenazas de extorsión, para que pague 5.000 dólares.

Señaló que inicialmente entregó 500 dólares, pero las amenazas continuaron. Al no recibir el dinero solicitado, los extorsionadores dispararon contra su domicilio y la amenazaron con colocarle una bomba.

La noche del crimen volvieron a exigir el dinero y, durante el ataque, uno de los proyectiles impactó a Jiménez, según consta en el parte policial.

