Gabriela Pazmiño Yépez: Una romántica escapada a Nueva York

Durante el feriado, la expresentadora disfrutó de la compañía de su galán, Luis Arturo Espín en Estados Unidos

Mientras sigue apoyando a su hija Sarah Gabriela Alarcón en el proceso legal contra Lazito de la Farándula, a quien responsabiliza de afectar la imagen y el buen nombre de la influencer, la expresentadora se dio tiempo para disfrutar junto a su galán, Luis Arturo Espín.

(Te invitamos a leer: Don Alfonso recibe a sus compañeros de Televistazo en su recuperación)

La pareja aprovechó el feriado para escaparse a Nueva York en plan romántico. “En 2025 decidí subir sus fotos a mis redes. Siempre soñé con formar una familia, pero con alguien que me haga feliz. No soy de las que exponen a diferentes personas, para hacerlo debía sentir que todo fluía y que mis hijos y yo estuviéramos listos”, confesó en una entrevista a EXPRESIONES.

No pertenece al medio farandulero

¿Los influencers son garantía de éxito en una producción? Leer más

Luis Arturo no pertenece al medio farandulero: es docente, administra junto a su familia un colegio, es divorciado y padre de tres chicos. “Mis hijos solo han conocido a sus padres y ahora a él. No he llevado a casa a nadie antes. Me ha mostrado lo que es ser realmente un padre”, añadió.

La relación nació con proyección a futuro. “Nunca he buscado a alguien que me resuelva la parte económica, pero sí a un hombre trabajador. Es tranquilo, sano, deportista y sin vicios… Lo nuestro es para construir algo bonito. No creo que el matrimonio sea un requisito para ser feliz, pero sé que llegará en su momento”.

El viaje no fue solo por placer. Ella asistió a un evento de la empresa donde trabaja y ofreció una conferencia.

Gabriela regresó a Guayaquil luego de una romántica estadía en Nueva York.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!