Don Alfonso recibe a sus compañeros de Televistazo en su recuperación

Tras su cirugía por fractura de fémur, Don Alfonso comparte cómo el apoyo de sus colegas impulsa su recuperación

El periodista ecuatoriano Alfonso Espinosa de los Monteros publicó el domingo 10 de agosto en su cuenta oficial de Instagram una fotografía junto a varios colegas que lo visitaron en su casa para mostrarle apoyo tras su reciente accidente. En la publicación escribió: “Un grupo de queridos amigos de @ecuavisatv me visitó en mi casa para manifestarme su cariño y preocupación ante el accidente de hace unos días.

La visita me permitió revivir los recuerdos de días compartidos en el mundo de las noticias televisivas. María Isabel de Lebed, Pedro Jiménez, Rafael Hernández y Patricio Jaramillo demostraron su don de gentes, su amistad imperecedera, y su compañerismo que yo correspondí del mismo modo. Gracias queridos amigos.”

Alfonso Espinosa de los Monteros fue operado tras fractura de fémur

Espinosa de los Monteros fue sometido a una intervención quirúrgica de emergencia tras sufrir una caída que le provocó la rotura del fémur de su pierna derecha. Aunque no se trató de una fractura de cadera, el accidente requirió cirugía inmediata y un proceso de recuperación prolongado.

Mensaje del periodista sobre su accidente y recuperación

El comunicador, quien se retiró el 1 de mayo de 2023 tras una carrera que le valió el Récord Guinness como presentador con más años al aire ininterrumpidamente, reconoció en su mensaje que “un mal paso lo da cualquiera en la vida”. Además, agradeció el apoyo de amigos y colegas que le han facilitado el contacto con profesionales médicos, terapeutas y enfermeras para su rehabilitación.

“Gracias amigos por su cariño, sus cuidados y por estar pendientes de mí. Estamos en plena recuperación”, concluyó el periodista, quien sigue el proceso fuera de los dispositivos móviles pero mantiene una comunicación constante con su entorno cercano.

