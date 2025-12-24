Caso Triple A: audiencia de juicio iniciará este 24 de diciembre con nueva jueza

A las 14:30 se prevé que inicie la audiencia de juicio. Este continuará del 28 al 30 de diciembre.

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, es procesado por la Fiscalía por un presunto delito de comercio irregular de combustible.

La audiencia de juicio por el caso Triple A que se instalará a las 14:30 ya cuenta con un juez, en reemplazo de Carlos Serrano, quien se encuentra fuera del país y renunció a su cargo de juez anticorrupción, debido a supuestas amenazas en el caso Euro2024, un caso de lavado de activos y narcotráfico.

La jueza anticorrupción Consuelo Tapia integrará el tribunal de juzgamiento del caso, en el que se acusa a 16 personas naturales y seis empresas por un presunto delito de comercio irregular de combustible. Entre ellos: el alcalde de Guayaquil entre otras personas naturales, y empresas vinculadas a la familia del burgomaestre, como la Compañía del Petróleo y sus Derivados Copedesa S.A.

La Fiscalía General del Estado investiga un presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustible. La investigación empezó en julio de 2024, tras la denuncia de Franklin Erreyes, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables.

RELACIONADAS Caso Triple A escala a la CIDH en medio de acusaciones de manipulación judicial

Caso Triple A escala a la CIDH en medio de acusaciones de manipulación judicial Leer más

Tapia se suma a dos jueces anticorrupción que integran la sala de juicio: Jorge Sánchez (ponente) y Gabriela Lara. La audiencia será instalada en la sala 208, ubicada en el segundo piso del Complejo Judicial Norte, en la avenida Amazonas y Juan José Villalengua, en el norte de Quito.

Sin embargo, la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador, una de las dos acusadoras particulares en el caso Triple A, presentó una demanda de recusación contra la jueza anticorrupción Tapia. La entidad pidió que sea separada del tribunal.

¿Por qué se instala la audiencia de juicio el 24 de diciembre?

El Tribunal de garantías penales especializado para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado adelantó este procedimiento, que estaba previsto para el 21 de enero al 1 de febrero, para el miércoles 24 de diciembre.

Este cambio se dio la “aplicación del principio de celeridad” y a “la disponibilidad de la agenda de este Tribunal”. El juicio se realizará el 24 de diciembre y también del 28 al 30 de diciembre.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!