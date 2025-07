Carlos Scavone: "Creo que con una niña voy a babear"

Cuando el actor, músico y presentador Carlos Scavone (33) tenga 34 años se convertirá en padre (en febrero de 2025). Su novia, la nutricionista María José Viteri (39) tiene dos meses de embarazo. Decidieron anunciar la buena nueva antes de los tres meses porque, según el también ingeniero civil, la noticia ya se estaba filtrando. Aunque todavía no hay planes de matrimonio, vivirán juntos.

Tras su salida del programa de competencia Combate, de RTS, no le han faltado proyectos. Con Jorge Heredia presenta Soy el mejor, de TC, hasta que Denisse Angulo regrese de sus vacaciones en Dubái. El miércoles 16 de julio se estrenó su pódcast D’ mente abierta por Armonía TV y mantiene sus talleres de oratoria.

¿Cómo recibió la noticia de que va a ser padre? ¿Fue planificado o inesperado?

Mi novia se hizo una prueba de embarazo. Lo queríamos en un futuro, (pero) llegó y nos vino a alegrar el mundo a todos.

¿Cómo se siente al saber que un hijo suyo viene en camino?

Todavía no puedo creer que voy a criar a un bebé. Estoy feliz.

Por ahí dicen que el ‘bebé’ va a tener un bebé.

(Risas) Una ironía de la vida. Ronald Farina me llama “el bebé”. No me considero un bebé, se puede malinterpretar que soy una persona inmadura. Lo laboral y afectivo, sobre todo lo que se viene, lo estoy tomando con una gran madurez y con expectativa. Para alguien ansioso como yo, esperar nueve meses es tremendo. Parezco gato, me subo por los techos (risas).

Quiere una niña

Entonces la ansiedad le provoca mucho nerviosismo.

La primera semana sentí mucha ansiedad, pero con el paso de los días estoy buscando lo mejor para esta personita y para mi novia. Ya soy papá, ya está decretado, estoy a la expectativa. Nacerá en febrero, ella tiene dos meses de embarazo. Prefiero hablar de meses y no de semanas como hacen los médicos.

¿Se siente preparado ya para la paternidad?

Soy una persona que cuida mucho a los suyos, siento mucho afecto por la familia. En lo económico, me desviviré para que no le falte nada. Su vida estará llena de amor.

¿Prefiere una niña o niño?

Aunque mi novia se resienta cuando lea esto, prefiero una niña. Soy una persona emotiva, siento que con la niña voy a babear, aunque también con el niño.

¿Cómo tomaron la noticia los abuelos? Tal vez no lo esperaban.

Mi papá (Rubén) lloró. Mi mamá (Lucía) pegó el grito al cielo de la felicidad. Soy el menor de cinco, soy el ‘bebé’ de la familia y el ‘bebé’ de la TV (risas).

No tenía ganas de comer

Dicen que los hombres también sienten antojos.

Durante tres o cuatro días no quise comer, sentía la comida en la garganta, no me pasaba, María José tenía los mismos síntomas. De repente tenía náuseas y sueño. Cuando escuchaba que decían “estamos embarazados” me parecía ridículo, pero ahora sé que es verdad. Estamos embarazados los dos, aunque no lo tengo dentro de mi cuerpo. María José ha estado más tranquila. Ha perdido el gusto y le frustra aquello, ella ama comer.

¿Consideran consolidar la relación, es decir casarse?

En un futuro sí. Vamos a convivir, algo que no hacíamos antes. Vamos a criar. Este es un trabajo de pareja, tampoco hay que alocarse. Aquello no quiere decir que dude de mi relación, para nada. Queremos hacer todo bien. En un futuro sería hermoso casarse.

¿Ya sabe cómo llamará al bebé?

Si es niño se llamará Enzo, aunque no me convence, prefiero Lucas o Ezequiel. Si es niña, el nombre lo decidiré yo. Se quiere meter todo el mundo, pero no lo permitiré. El nombre lo revelaré más adelante, cuando nazca. Ella tiene uno que no me parece para nada atractivo. Antes era una pelea semanal con María José, ahora es casi a diario.

¿En sus familias hay mellizos o gemelos?

No atraiga aquello (risas). De golpe no. En la historia de los Scavone no los hay; de la otra parte tampoco. Le daría uno a usted los fines de semana (carcajadas).

¿Qué le inculcará para que sea un niño o niña de bien?

Que sea feliz, que sea amable con los demás. Cuando me dieron la noticia de que seré padre, la vida me cambió para bien.

Su etapa en Combate

¿Qué le dejaron las casi dos temporadas en Combate?

Mucho aprendizaje y cariño, conocí una nueva faceta. Pude conectar con muchas personas desde la parte presencial. Me siento contento porque son experiencias de vida. Un programa diario es bravísimo, aunque nunca lo sentí desgastante. Siempre iba motivado. Cuando se prende la cámara, se acaban los problemas. Del otro lado hay gente que quiere entretenerse. Al público no podemos darle nuestros malos días. Hay que darle lo mejor.

¿Extraña a Emiliana Valdez?

Por supuesto, es mi amiga, mi hermana. Extraño ese compañerismo. Dos años seguidos y ni una pelea. Ambos disfrutamos lo que hacemos.

Después de su salida, ¿ha visto Combate?

Por horarios no lo veo en vivo. He visto extractos o en YouTube. La esencia siempre estará. Carlos José Matamoros me cae bien, conmigo se ha portado bien.

“En lo actoral me estoy moviendo en lo internacional”



La paternidad le ha provocado achaques. Cortesía

Volvió a Soy el mejor. ¿Existe la posibilidad de que se quede por una larga temporada?

Fue curioso lo que pasó. Acudí a una cita médica cerca de TC, aproveché para saludar al productor Christian Rodríguez, quien es mi amigo. De esa visita salió la idea de que yo me quede en lugar de Denisse Angulo mientras está de vacaciones. Creo que permaneceré hasta el 22 de julio. Como talento de baile no me veo, porque en estos momentos me estoy enfocando en mis proyectos. Estoy contento. La mayoría de mis talleres privados los doy en la noche. Además ya cerré un ciclo y bailar es desgastante, hay que ensayar a diario, exige mucho tiempo. Ya lo viví y me encantó.

Entre sus proyectos están los talleres de oratoria y un pódcast.

Yo ofrezco ‘master class’ de oratoria, ya hice dos. En agosto daré otro taller. Doy clases sobre cómo conectar con la audiencia. Mis alumnos son abogados, políticos, entre ellos un ministro. El pódcast D’ mente abierta ya es un hecho. Cuando salga la entrevista, ya se habrá estrenado. Nos hemos enfocado en las profesiones interesantes y polémicas. Entrevisté a una persona que hace contenido para adultos, además a un sacerdote que hace exorcismo, el padre Carlos Mena. Debí hablar con el cardenal Luis Cabrera para que dé su autorización. Cuando fui a la Curia me topé con una religiosa, que me regaló un rosario bendecido. Fue una semana en la que la estaba pasando mal emocionalmente. Me pareció un lindo gesto. No soy creyente, pero no estoy en contra de nada. Fue una caricia para el alma.

El público quiere verlo actuar de nuevo…

Hace dos años fue la última vez que actué. Cuando me hicieron propuestas actorales en TV, no las acepté porque era parte de Combate. Ahora me estoy moviendo más en lo internacional. Hace dos años en Estados Unidos hubo algo, pero surgieron problemas de producción. En teoría este año se grabará. El abogado del narco se llamaría la serie, yo interpretaría a un personaje de la DEA. El mexicano Eugenio Siller sería el protagonista.

