María José Viteri: "A mí me gustaba Combate con Carlos Scavone"

La doctora guayaquileña María José Viteri (39) es especialista en nutrición, siendo la microbiota su fuerte. Ella asegura que para perder peso existen cuatro factores importantes: la alimentación, el ejercicio, dormir bien y temprano (para evitar que se alteren las hormonas) y el estado de ánimo. Tiene una escuela digital nutricional, una clínica y una marca de suplementos. En lo personal, está soltera, pero enamorada. Es pareja del actor Carlos Scavone, expresentador de Combate.

En general se come mal. ¿Aquello la llevó a interesarse en la nutrición?

Estudié medicina y trabajé en Solca. Me di cuenta de que en lo referente a la comida, algo estaba mal. Me dio curiosidad y decidí hacer una maestría en Nutrición y Metabolismo en Barcelona, España, donde viví casi tres años. Luego me especialicé en diabetología, medicina funcional (tratar las enfermedades con la alimentación, no con fármacos) y en microbiota.

Muchos hablan de la microbiota, pero pocos saben de qué se trata…

Está en el intestino. De ahí nacen las enfermedades. Si se tiene mal la microbiota, existirá tendencia a la depresión e insomnio. Además habrá dolencias autoinmunes, de huesos y articulaciones. Casi todas las enfermedades dependen del estado del intestino y de la microbiota. Los problemas surgen cuando se tiene una dieta baja en fibras, cuando se normaliza tener hongo cándida o parásitos, se consume exceso de fármacos. También destruye la flora intestinal repetir las comidas (a diario).

Si no hay arroz en el plato, los guayaquileños no comen.

Comer mal es cultural. Casi todos nuestros platos llevan arroz; en algunos casos se justifica. Entonces hay que aprender a consumir determinadas porciones y debe existir un desgaste energético para compensar, es decir hay que moverse.

Es común escuchar a la gente decir que no puede vivir sin azúcar.

Una de las primeras causas es la ansiedad. Cuando éramos niños, nos premiaban solo con dulces. Eso es lo que se aprendió y cuando somos grandes nos premiamos nosotros mismos comiendo dulces. Otra causa es la resistencia a la insulina.

Muchos talentos se operan para perder peso, pero algunos no lo necesitan.

Una persona que se someta a una operación bariátrica es un paciente para toda la vida. Cuando le cortan el estómago, siempre deberá consumir suplementos, revisar con frecuencia su microbiota y es más propensa a una deficiencia nutricional. Al inicio se pierde peso, pero a largo plazo las consecuencias pueden ser catastróficas.

María Teresa Guerrero es deportista y come sano. Sin embargo, lucha contra un cáncer de ovarios.

El cáncer es una enfermedad multifactorial, es decir existen varias razones: genética, ambiental... El hígado es el principal desintoxicante de las hormonas. No sé si su vida era muy estresada. A veces las personas que practican ciertos deportes extremos se estresan.

El ayuno intermitente es una práctica que está de moda.

Apoyo el ayuno de 12 horas. A partir de ahí ya existen beneficios. El ayuno intermitente es de 16 horas. Lo importante es la calidad de comida que se coma en las 8 horas restantes.

Usted está escribiendo un libro.

Está casi listo y gira en torno al ‘reseteo’ de la microbiota. Se refiere a la restauración del equilibrio de la comunidad de microorganismos que viven en el intestino. Se publicará en octubre o noviembre.

“Formalizar la relación no pasa del próximo año”





Es especialista en diabetes. Miguel Canales

Usted y Carlos Scavone llevan casi dos años de relación amorosa.

En agosto los cumplimos. Nos conocimos por un amigo en común. Es original, único y muy genuino. Aquello me agradó. No se complica y disfruta el momento. Antes tuve parejas complicadas. Tiene sus límites bien puestos.

¿Consideran que ya es tiempo de formalizar la relación?

Él tiene 33, yo 39. Ya lo sabe. Tiene casi un ultimátum (risas). Creo que no puede pasar del próximo año. Desde que empecé a salir con Carlos fui clara, no iba a perder el tiempo. También me dijo que quería algo serio. Me quiere para ser su pareja para siempre, y yo igual. Nuestros futuros hijos tienen nombres. Si llega un varón me encantaría Enzo. Si es mujer, Stella. Carlos dice que no quiere que su hija lleve el nombre de una cerveza (risas), pero me parece divino.

¿Qué ha hecho que se comprendan como pareja?

Tenemos buena química para conversar. Podemos hablar de comida o de programas de TV. Tenemos muchos temas para hablar y eso hace que no nos aburramos. Le encanta cocinar y a mí me gusta comer. Carlos es ordenado, yo soy desordenada.

¿Le permite comer de todo a Carlos, o controla que no consuma comida chatarra, azúcar…?

A veces me pregunta sobre tal o cual alimento. Su papá (Rubén) es argentino y la familia come mucha carne y pastas. Un día le sugerí que comamos pasta sin gluten y me respondió, que no sabía qué era eso. Hace dos años no existía eso en su lenguaje. Lo he educado con el ejemplo.

”Yo estaba bravísima”



¿Qué le dijo cuando le comentó que ya no iba a ser parte de Combate?

Se me hizo el corazón chiquito porque Carlos es una persona involucrada en su trabajo. Tiene otros planes. Yo me quedé resentida.

Tras bastidores se dice que lo sacaron…

Siento que lo sacaron porque él tenía sus planes, los conversó con personas de producción, le respondieron que iban a seguir. Pero eso que les dijo Carlos y tratando de mejorar el rating, hizo que se diera lo que se dio. Yo estaba bravísima, pero ya lo superé. Perdieron una televidente.

¿Tiene problemas de depresión, lo ocurrido le ha afectado?

Al principio estaba un poco triste, a los dos días se le pasó. En su momento recibió un tratamiento para la depresión, ya tiene las herramientas para manejarla. La mamá (Lucía) me dijo que cree que por mí, todo está normal y que lo he ayudado. Va al gimnasio, se encarga de sus actividades.

¿Le afectan las críticas?

Ya estaba acostumbrado, yo era la que sufría. No me agrada que lo insulten en las redes sociales. Carlos aprendió a lidiar con eso en el camino y a silenciarlo por salud mental

Es pintero y conocido, seguramente las mujeres lo buscarán. ¿Es celosa?

No creo para el medio en el que está. A veces, soy yo la que toma las fotos. En un centro comercial se toma mínimo cinco o diez fotos. Se entrega completamente. Yo amo tanto lo que hago, que le pedí a la vida que me mande alguien que también ame su trabajo, aunque sea en una profesión diferente. Soy una persona feliz y Carlos complementa mi felicidad.

¿Lo ha visto a Carlos José Matamoros en el reality?

No lo conozco, pero entiendo que es super querido. A mí me encantaba Combate con Carlos Scavone.

