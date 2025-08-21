Detienen en Jaramijó al más buscado de Esmeraldas; fingía ser su hermano

El hombre tenía una orden de captura de Interpol por asesinato

El más buscado de Esmeraldas fue presentado por las autoridades en la UVC de Manta.

La Policía Nacional logró la captura de Michael Yosimar Castillo Quiñónez, considerado uno de los delincuentes más buscados de la provincia de Esmeraldas y sobre quien pesaba una alerta roja de Interpol por el delito de asesinato. La detención se ejecutó en Jaramijó, en el sector Nuevo Reasentamiento, en la provincia de Manabí, durante un operativo de inteligencia y seguimiento.

Jaime Salgado, jefe policial del Distrito Manta, informó que el ciudadano fue aprehendido en medio de una operación contra delitos de extorsión, al ser sorprendido realizando actividades ilícitas en la zona.

“Se trataba de un individuo de alta peligrosidad que intentó evadir la acción policial utilizando una identidad falsa, pero gracias a los procedimientos técnicos se pudo confirmar quién era realmente”, indicó el oficial.

¿Cómo pudieron comprobar la identidad?

En la audiencia de flagrancia se conoció que Castillo Quiñónez intentó engañar a las autoridades presentando la cédula de su hermano, Fricson Kevin Castillo Quiñónez. Según Salgado, no era la primera vez que lo hacía: “En una ocasión anterior ya había burlado a las autoridades con documentación distinta y fue absuelto por un proceso de robo. Pero esta vez se pudo confirmar su verdadera identidad con el respaldo del Registro Civil y el trabajo de Criminalística”.

Los peritajes incluyeron la verificación biométrica en el Registro Civil de Manta y el cotejamiento papiloscópico en Criminalística, lo que permitió confirmar que se trataba de Michael Yosimar Castillo Quiñónez, integrante del grupo delictivo organizado (GDO) Los Gánster. Sobre él pesan varias órdenes de captura vigentes, una de ellas con alerta roja de Interpol por asesinato.

Salgado destacó que, con este operativo, la Policía Nacional reafirma su compromiso en la lucha contra el crimen organizado y en la protección de la ciudadanía. El detenido fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para el inicio del proceso judicial correspondiente.

