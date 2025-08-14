Dos hombres asesinados en sus vehículos en Manta, uno era agente de tránsito

La jornada de violencia dejó dos muertos, uno de ellos era agente de tránsito y el otro un joven de 24 años

La mañana del jueves 14 de agosto dos personas fueron asesinadas en Manta

La tranquilidad de la ciudadela Costa Azul se rompió la mañana de este jueves 14 de agosto, cuando hombres armados interceptaron el vehículo de David Isaac Yánez Velasco, agente de tránsito de 27 años, y le dispararon en repetidas ocasiones hasta provocarle la muerte.

Eran cerca de las 6:30 cuando la víctima circulaba por el sector. Testigos relataron que los atacantes, a bordo de una camioneta doble cabina, bloquearon la vía y abrieron fuego. Tras consumar el crimen, huyeron del lugar; minutos después, en un sitio cercano, fue hallada una camioneta color vino incendiada, presuntamente vinculada con el hecho.

Este ataque eleva a 14 el número de integrantes de la entidad de tránsito de Manta que han sido asesinados desde 2022. Entre las víctimas de esta serie de muertes violentas figura Geamil Rivera, hermano de Samara Rivera, exesposa del fallecido líder de Los Choneros, Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña”.

Otra víctima en la 15 de Septiembre

La violencia no se detuvo. En el barrio 15 de Septiembre, sujetos armados interceptaron a Carlos Salvador García Nieto, de aproximadamente 24 años, quien había salido de su vivienda y se transportaba en un vehículo color rojo. Allí fue atacado a disparos en repetidas ocasiones, quedando inerte al interior del automotor.

La segunda víctima fue hallada en el barrio 15 de Septiembre Alejandro Giler

En la zona se vivieron escenas de profundo dolor por parte de familiares y allegados, quienes no podían creer el desenlace fatal que había tenido.

Ola de violencia

Con estos dos casos, el distrito conformado por Manta, Montecristi y Jaramijó registra 302 muertes violentas en lo que va de 2025, uno de los años más sangrientos de su historia reciente.

La Policía Nacional atribuye los crímenes a una disputa violenta entre Los Lobos y Los Choneros la cual se recrudeció a mediados de julio tras el crimen de Leonardo Briones y su esposa Génesis Mendoza.

