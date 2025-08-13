Expreso
PLAN SALUD
Los cuerpos de los desaparecidos fueron hallados.
Hallan muertos a los cuatro desaparecidos de La Maná en Manabí

Los cuerpos fueron localizados en distintos puntos de una playa de Pedernales

Una tragedia golpeó al cantón La Maná, en Cotopaxi, luego de que se confirmara la muerte de cuatro hombres oriundos del sector, reportados como desaparecidos desde el 10 de agosto. Los cuerpos fueron encontrados en distintos puntos del cantón Pedernales, en el norte de Manabí.

Víctimas habrían sido asesinadas por resistirse a un robo

Según versiones preliminares, las víctimas habrían sido asesinadas tras resistirse al robo del vehículo en el que viajaban durante el feriado por el Primer Grito de Independencia.

Turismo en General Villamil Playas

Playas llega a los 36 años de cantonización entre el luto y el silencio

El primer cuerpo, identificado como Cristian Estrella, reconocido mecánico de La Maná, fue hallado el lunes 11 de agosto. Días después, el 13 de agosto, personal de la Dinased acudió a un segundo mirador en la playa de Pedernales, tras el reporte de restos humanos. Allí se confirmó el hallazgo de tres víctimas más: Luis Alberto Zambrano Cheme (36), Juan Diego Ortiz Moreira (18) y Anderson Jairo Moreira Valencia (28), cuyos restos fueron encontrados en distintos puntos de la playa.

Los cuerpos fueron trasladados al Centro Forense de Santo Domingo para las investigaciones correspondientes. El caso ha generado conmoción en la comunidad, mientras la Policía continúa con las diligencias para esclarecer el crimen y ubicar a los responsables.

