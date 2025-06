Saskia Bermeo: "Queríamos gemelos, pero nos llegó una niña"

Saskia Bermeo (39), presentadora de noticias de TC, ya es madre. Su parto estaba previsto para esta semana, según lo comentó a EXPRESIONES, pero como ocurre en algunos casos, se adelantó. Salma nació el 13 de junio, en la fiesta de San Antonio de Padua.

Debió ser llevada de emergencia a la clínica porque, según cuenta la comunicadora, se le rompió la fuente. Durante el embarazo, los bebés están rodeados y protegidos por un saco membranoso lleno de líquido llamado saco amniótico. Al principio o durante el trabajo de parto, esas membranas se rompen, lo que se conoce como romper aguas.

Madre primeriza

La nena llegó al mundo a través de una cesárea justo cuando Saskia cumplió 38 semanas. Pesó 8,42 libras y midió 50 centímetros. “Era complicado un parto normal porque Salma es grande y por la posición (sentada) en la que estaba”, cuenta la nueva mamá, que ya se está en casa recuperándose y atendiendo a su hija.

Saskia es primeriza. Siempre soñó con ser madre. Tanto ella como su esposo Mario (quien cumplió 40 años el día del baby shower) están muy emocionados con el nacimiento de la nena. “Queríamos gemelos, pero no se dio”. Eso no la desanima. “Tendremos la parejita más adelante. Dios me puso en el camino a Mario y hemos formado esta linda familia”, agrega.

Le da el pecho a la niña

No le ha dado la depresión posparto que afecta a algunas mujeres. “Me decían que después de una cesárea no iba a poder ni pararme. Creo que mi ginecólogo tuvo manos de ángel, nada se ha complicado hasta ahora. Las dos primeras noches la bebé no nos dejó dormir. Estoy dándole de lactar, pero ya nos estamos organizando para que la vida con nuestra hija fluya sin problemas”, añade.

Las abuelas de Salma (Maggy y Carmen) la tienen muy engreída. “La bebé cuando está en los brazos de ellas se tranquiliza, se queda dormida”.

