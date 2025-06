Michela Pincay: "Nunca más seré la misma persona, tras la muerte de mi hermana"

La presentadora Michela Pincay volvió al programa De casa en casa, el miércoles 18 de junio, tras ausentarse por el fallecimiento de su hermana Iesmín Pincay, el 7 de mayo.

Sus compañeros, Renier Izquierdo, Wendy Rosillo, Silvana Torres, Jasú y Jorge Heredia le dieron la bienvenida. No faltaron las muestras de cariño y solidaridad e incluso le entregaron unas flores y el dibujo de una foto en la que aparecen las dos hermanas muy sonrientes y abrazadas.

"Dudo mucho que viva algo más difícil de lo que acabo de vivir"

Aunque intentó no llorar fue imposible contener las lágrimas. “Aprendí a confiar en Dios, no importa lo que pase, a comprender su voluntad. Su voluntad es buena. Dudo mucho que viva algo más difícil de lo que acabo de vivir con mi ñaña. Sé que está conmigo, que se siente orgullosa y por ella trataré de hacer todo lo mejor posible”, expresó.

Para su regreso al matinal prefirió vestir una camisa blanca manga larga y un pantalón gris. Agradeció el apoyo de sus amigos y directivos.

"Perdí la motivación para todo"

Confesó que no sentía ganas de “estar acá, ni en ninguna parte. Se pierde la motivación para todo. Los últimos días cuando venía al canal me costaba mucho. Mis jefes me entendieron. A veces desaparecía del estudio, entendían que necesitaba estar en otro lugar. Nunca más seré la misma persona. Sé que hay una Michela que ya no existe”.

Se siente agradecida con Dios por la oportunidad que le da de hacer lo que la distrae y la hace feliz. “Sobre todo estoy agradecida por la hermana que tengo. A pesar de todo lo que he vivido, estoy agradecida con Él. Su voluntad es perfecta".

A través de una entrevista que se emitió en dos partes, Michela hizo su reaparición parcial al matinal, el lunes 16 y martes 17.

Tras la muerte de su hermana Iesmín (por complicaciones con el cáncer), ella pidió ausentarse para vivir su duelo.

La entrevista estuvo a cargo de Wendy Rosillo, quien visitó la casa de la presentadora que ya retomó sus actividades en el set de TC.

