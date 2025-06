Michela Pincay vuelve al set del matinal De casa en casa

A través de una entrevista que se emitió en dos partes, Michela Pincay hizo su reaparición parcial al matinal De casa en casa. El miércoles 18 de junio está previsto que salga en vivo, desde el estudio de TC.

Tras la muerte de su hermana Iesmín Pincay (por complicaciones con el cáncer, el 7 de mayo), ella pidió ausentarse para vivir su duelo. Sin embargo durante este tiempo ha expresado sus sentimientos en redes sociales por la partida de la que consideraba su amiga y confidente.

La nota estuvo a cargo de Wendy Rosillo, quien visitó la casa de la presentadora. Una de las expresiones de Michela, quien vestía de negro, fue: “Mi ñaña diría que no llore. Trataré de hacer lo que a ella le gusta. Es difícil su ausencia física, sé que está conmigo siempre. Imposible que un día me levante y no piense en mi hermana. Era todo para mí, la vida misma”.

En el mes de su partida

El 7 de junio se recordó un mes de su partida y se celebró una misa en su memoria. Como Iesmín Pincay era muy detallista, la familia quiso que las personas que los acompañaran sintieran que ella estaba en ese lugar. “Fue hermoso, es como si Iesmín organizara su primera misa”, añadió su hermana, quien ha dicho muchas veces la frase: “Hasta que nos volvamos a ver. Sé que así será en algún momento”.

Para la comunicadora Wendy Rosillo hacer esta entrevista fue muy difícil e inevitable que salgan a flote muchas emociones. “Hay muchas personas que están pasando por una situación similar a la de Michela, pero les toca seguir, igual que a ella. Es importante seguir a pesar del dolor y a pesar de las situaciones complicadas. Destaco ese gran amor entrte hermanas”.

Una larga lucha contra el cáncer

Iesmín empezó hace 14 años su lucha contra el cáncer de mama, "la operaron, hizo quimio y lo venció. Luego apareció en la D11 de la columna y lo venció. Después sacro, cadera y pelvis y también lo venció. Luego a los ganglios y lo venció”, escribió Michela en sus redes.

Estuvo cinco años libre de la dolencia y volvió a aparecer en C4 de su cervical y ganglios. Tenía 38 años cuando falleció

