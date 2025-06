Michela Pincay sobre su hermana "Es difícil vivir con tu ausencia física"

La hermana de la presentadora Michela Pincay, Iesmin, falleció el 7 de mayo de 2025 (cumplió un mes) tras estar internada en la Unidad de Cuidados Intensivos por complicaciones con el cáncer que padecía desde los 23 años. Tenía 38 años.

“Hace un mes, fuiste llamada al cielo por nuestro padre celestial. Dicen que el dolor es un sacrificio que toma sentido cuando se lo ofrecemos a Él. Ella cargó su cruz con paciencia, fe y alegría y es hoy la certeza de que se encuentra en los brazos del Padre y de nuestra amada Virgen María lo que nos consuela el alma”, expresó a través de su cuenta de Instagram.

La mejor hermana

Michela añadió: “Hiciste todo bien, pero el rol que más te agradecí ha sido ser la mejor hermana. Es difícil vivir con tu ausencia física, pero es un alivio saber que ya no existe el dolor ni el sufrimiento. Si me preguntan ¿cuál fue el milagro?, fue su vida, el milagro fue cada recuperación antes de esta última lucha, el milagro más grande fue Dios que estuvo presente en ese hospital. Dios que a veces nos daba una paz incomprensible a pesar de que escuchábamos: 'hoy es la última noche de Iesmin', Dios es el milagro y me permitió llegar a tiempo para hablarle y abrazarla en su último minuto, Dios que le ha permitido a mi mamá seguir viviendo, a pesar del dolor tan inmenso”.

En una entrevista en septiembre del 2024, la presentadora del programa De casa en casa indicó que a su hermana le había regresado el cáncer aproximadamente cinco veces. La enfermedad se inició en los pechos.

Sin Iesmín en su cumpleaños

Durante las últimas semanas, contó que a Iesmín le detectaron un cáncer en el cervical 4 y en ganglios, que le ocasionaban dolores intensos. Pidió oración para su recuperación. Lastimosamente no se dio.

Durante el mes de mayo, la exchica reality cumplió un año más de vida, el primero sin Iesmín a la que le dedicó el siguiente mensaje: “Es mi primer cumpleaños sin ti., esta vez no lo recibí emocionada, a las 12 me entró muchísima nostalgia porque tuve una dosis de realidad y me dolió el alma, me faltó tu mensaje, tu mini serenata, simplemente tú con un cupcake cantándome primero que todos. Hermana te extraño cada minuto”.

Michela se ha mantenido ausente del matinal de TC. Pidió tiempo para vivir su duelo, ya que su hermana fue su mejor amiga y confidente. Es probable que regrese en una o dos semanas.

