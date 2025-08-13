Expreso
El exdirector de Gestión de Tránsito, separado de su cargo en 2024 tras un video viral, volvió a ocupar un puesto en la ATM un año después.X

ATM: exdirector destituido en 2024 reaparece como coordinador en 2025

El exdirector de Gestión de Tránsito, separado de su cargo en 2024, volvió a ocupar un puesto en la ATM un año después

Hanze Morla De Gaulle, quien fue director de Gestión de Tránsito y Transporte de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) desde el 11 de enero hasta el 11 de marzo de 2024, fue removido de su cargo luego de que se viralizara un video en redes sociales. El hecho ocurrió en la avenida Las Monjas, intersección con Carlos Julio Arosemena, en el norte de Guayaquil.

En las imágenes, Morla, identificado como director, se negaba a dialogar con un uniformado de la entidad que lo habría detenido por circular sin matrícula. “Yo no tengo nada que hablar con usted... yo tengo orden con el gerente general”, dijo en el registro.

Sin embargo, registros de la Contraloría General del Estado revelan que desde el 29 de julio de 2025 Morla aparece como Coordinador de Despacho en la misma ATM.

¿Por qué Hanze Morla volvió a la ATM tras su destitución?

Consultado por EXPRESO, el gerente de la ATM, Fernando Navas, restó importancia al tema durante una rueda de prensa ofrecida este miércoles 13 de agosto. “Eso no tiene nada que ver con la revisión técnica vehicular”, señaló, antes de retirarse. 

Desde el departamento de Comunicación se indicó a este Diario que para confirmar el nombramiento sería necesario revisar con Recursos Humanos.

Al respecto, la tarde de este miércoles se le consultó a la entidad cuáles fueron los motivos oficiales para la remoción de Hanze Morla De Gaulle en marzo de 2024 y qué criterios o procesos se siguieron para su reincorporación como Coordinador de Despacho en julio de 2025. 

Las respuestas están pendientes

