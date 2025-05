Iesmín y Michela Pincay, hermanas en lo bueno y en lo malo

A los 23 años, cuando recién empezaba a vivir, se le diagnosticó cáncer a Iesmín Pincay (hermana de Michela Pincay), quien falleció a los 38. La enfermedad se inició en los pechos y desde entonces trató de vencerla.

Salvador del Solar: "Pasados los 50, el amor se vive con gratitud y plenitud" Leer más

En diciembre del 2024, la presentadora del programa De casa en casa comentó que a su hermana en cinco ocasiones le volvió esta dolencia que lastimosamente le causó mucho sufrimiento.

A pesar de aquello, Iesmín no se daba por vencida y en uno de sus recientes post en Instagram manifestó: “Regreso con más fuerza y gratitud que nunca. A veces, la vida nos obliga a parar, pero en la pausa también hay crecimiento. A veces, la vida nos detiene para mostrarnos una nueva dirección".

Y continuó: "Mi historia no se trata solo de resistencia y resiliencia; sino de transformación y entrega. Después de este tiempo, he aprendido que la vida se disfruta en los pequeños detalles. Valoro más que nunca cada momento. Me di cuenta de que no podemos dar lo mejor de nosotros si no nos cuidamos primero”.

Añadió que le tocó desarmarse por completo para poder armarse diferente; “más consciente, más humana, más agradecida. Tantos meses aprendiendo que muchas veces es mejor soltar que luchar; entender que la voluntad de Dios está por encima de la mía, de la de los médicos. Tantos meses para comprender el verdadero significado de ‘el tiempo de Dios es perfecto’, porque sí que lo es. Y que, aunque el dolor sea intenso, no es la medicina la que alivia, sino la fe y la esperanza de que en algún momento va a cesar”.

Iesmín se marchó el miércoles 7 de mayo y Michela está destrozada. No es para menos, ella era su amiga, cómplice y confidente. Fuimos testigos de ese gran amor de hermanas.

El talón de Aquiles de Michela

Nerio David: Se mudará de casa tras muerte de su esposa, Anita Buljubasich Leer más

Según Úrsula Strenge, “mantenían una relación muy fuerte, incondicional. Michela era la mente creativa e Iesmín, la ejecutora”.

El comunicador Henry Bustamante, que compartió con la presentadora de TC cuando fue parte de En contacto, expresó: “Conocí su talón de Aquiles, ella era la que le generaba ternura, preocupación, inspiración y fuerza. Iesmín era su complemento en todo. Juntas sacaron adelante varios proyectos. Renunció al banco para enfocarse en los diversos planes empresariales con Michela. Como hermanas eran inseparables. No alcanzo a imaginar cómo se encuentra Michela, su hermano Farid y Gardenia Bustamante, madre de los tres. Mi solidaridad con ellos. En mi mente tengo los mejores recuerdos de lo especial que siempre fue Iesmín”.

La cantante Ana Paula, quien es muy amiga de Michela y recientemente perdió a su progenitora, Ana Buljubasich, comentó: “La relación de ellas era como la mía con mi hermana Gabriela, muy unidas”.

Iesmín supo que tenía que protegerla

Las hermanas Pincay compartieron en un proyecto digital llamado Hola hermana. En una ocasión, Michela dijo sobre la enfermedad de Iesmín: “El cáncer ha sido un antes y un después en su vida y en nuestra relación de hermanas. Al inicio para nadie fue fácil, pero ella lo hacía ver muy sencillo. Su actitud parece imposible de creer y se ha convertido en un ejemplo e inspiración para las personas a su alrededor, sus amigos y su familia”.

Eduardo Andrade tras la operación: "Me sentí bajoneado" Leer más

En una de las publicaciones en su Instagram, en el que Iesmín tenía 145 mil seguidores, contó que cuando su hermana nació “realmente era mi muñequita linda, le ponía lazos que combinaran con sus vestidos, a la que le daba de comer, bañaba y cargaba siempre. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo e íbamos creciendo, me molestaba mucho y a la vez no entendía que siempre estaba atrás mío y quería hacer todo lo que yo hacía".

Y continúa: Hasta que un día ella junto con otra prima jugando en una loma, se cayeron y rasparon las piernas. Vino corriendo. Desde ese momento supe que tenía que protegerla y cuidarla siempre. No ha sido fácil. Sobre todo porque peleábamos muchísimo, y es que ella es totalmente distinta a mí, lo cual nos alejó por muchos años. Pero tenía que llegar algo tan duro que nos cambiaría la vida por completo”.

Seguramente, donde esté seguirá cuidando a Michela. Como dirían los Pimpinela en su canción Hermanos, “en lo bueno y en lo malo”.

La velación se lleva a cabo en Parque de la Paz de La Aurora. Sus restos serán cremados.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.