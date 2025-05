Fallece Iesmín, hermana de Michela Pincay, tras años de lucha contra el cáncer

Después de una dura y prolongada batalla contra el cáncer, Iesmín, hermana de la presentadora Michela Pincay, falleció este miércoles 7 de mayo, rodeada del amor de su familia. La enfermedad llegó a su vida cuando tenía solo 23 años y, durante más de 15 años, enfrentó con valentía cada recaída. La noticia fue confirmada a este medio por amigos cercanos a Michela, quienes han expresado su solidaridad en este momento de profundo dolor.

La relación entre ambas hermanas siempre fue estrecha y profunda. En diciembre de 2024, Michela confesaba entre lágrimas: “La recuperación de mi hermana sería el mejor regalo de Navidad”. Entonces, reveló que el cáncer de mama había regresado y que ya se había extendido a los huesos y ganglios. A lo largo del tiempo, Iesmín enfrentó múltiples recaídas, tratamientos médicos y alternativos, y un camino lleno de esperanza y dolor.

(Te invitamos a leer: Premios Disco Rojo 2025: Dayanara y Mar Rendón las grandes triunfadoras)

Michela Pincay: “La recuperación de mi hermana sería el mejor regalo de Navidad” Leer más

“Desde septiembre he tenido un bajón de energía. Mi hermana recayó. Tiene dolores muy fuertes. Sigue varios tratamientos, también los alternativos. Le ha regresado aproximadamente cinco veces la dolencia. Tiene 38 años y ha vivido con esa enfermedad durante 15. Se lo diagnosticaron a los 23, cáncer de mama (luego se extendió a la parte ósea y ganglios)”, expresó en diciembre pasado.

Pedía oraciones y un milagro para su hermana

En las últimas semanas la situación se complicó, Iesmín estuvo en terapia intensiva. Al principio Michela se mantuvo alejada de las redes sociales, luego expresó lo que sentía y pedía oraciones y un milagro por la sanación de su hermana.

En días pasados, la presentadora de De casa en casa escribió en su cuenta de Instagram “No tengo ganas de ser fuerte, hoy que no sé cómo sacar lo que siento, decidí escribirte a ti hermana porque siempre que algo grande me pasa, bueno o malo es a ti a la que quiero correr a contárselo.. Hoy exploté, tuve miedo, mi corazón no pudo soportar más en silencio lo que siente cada que te ve convertida en una niña pequeña, frágil, una niña que necesita un tratamiento..

Me cuesta tanto ser la espectadora de tu dolor, nunca entenderé por qué me tocó ser la que te ve sufrir aunque con tu carita trates de ocultar tanto dolor.. estamos tan conectadas que así no hables puedo sentir como arde por dentro tanto dolor.. Nada se siente bien porque lo daría todo por ti”.

Los amigos de Michela Pincay, entre ellos, Úrsula Strenge y Eduardo Andrade han manifestado su solidaridad con la familia Pincay. Hasta el momento no se conocen detalles de su velatorio.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.