Quito activa los expresos escolares del Trolebús y la Ecovía para el inicio de clases

Cinco rutas de expresos escolares prestarán sus servicios. Estas son las paradas donde funcionará.

La Empresa de Pasajeros reanudará el 1 de septiembre el servicio de los expresos escolares en trolebús y Ecovía.

El inicio del ciclo escolar 2025-2026 en Quito está a la vuelta de la esquina y, con ello, miles de estudiantes volverán a las aulas desde el lunes 1 de septiembre. Ante el incremento esperado de pasajeros, la Empresa de Pasajeros de Quito anunció la reanudación del servicio de expresos escolares en el Trolebús y la Ecovía, un sistema de transporte diseñado para agilizar el traslado de los estudiantes en horarios clave.

Los expresos escolares, que funcionarán en paralelo a los circuitos regulares, contarán con cinco rutas exclusivas y con un horario fijo entre las 06:05 y 06:30, facilitando así el flujo directo hacia los principales planteles educativos de la ciudad. Además, la tarifa se mantendrá en 17 centavos, una reducción pensada para aliviar el bolsillo de las familias.

Rutas y horarios de los expresos escolares en Quito

Expresos del Trolebús

Terminal Quitumbe – Colón (06h05 y 06h15): Quitumbe, Morán Valverde, Ajaví, El Calzado, Chimbacalle, La Recoleta, Santo Domingo, Hermano Miguel, Alameda, El Ejido, Santa Clara, Colón.

Estación El Recreo – Colón (06:15 y 06:30): El Recreo, Chimbacalle, La Recoleta, Santo Domingo, Hermano Miguel, Alameda, El Ejido, Colón.

Expresos de la Ecovía

Terminal Quitumbe – Playón de la Marín (06h15 y 06h30): Quitumbe, Capulí, Puente de Guajaló, San Cristóbal, San Bartolo, Epiclachima, Pujilí, El Recreo, Montúfar, Playón de la Marín.

Estación Guamaní – De las Universidades (06:05 y 06:15): Guamaní, Santo Tomás, San José Caupicho, El Beaterio, Puente de Guajaló, Ayapamba, San Bartolo, Epiclachima, Pujilí, El Recreo, Montúfar, Playón de la Marín, Simón Bolívar, De las Universidades.

Estación Río Coca – Playón de la Marín (06:15 y 06:30): Río Coca, Sauces, 24 de Mayo, Benalcázar, Baca Ortiz, Manuela Cañizares, Simón Bolívar, Playón de la Marín.

Transporte exclusivo y seguro para estudiantes

La Empresa de Pasajeros recordó que los expresos escolares son de uso exclusivo para estudiantes y que circularán únicamente en los horarios establecidos, garantizando un traslado rápido y seguro en las mañanas.

