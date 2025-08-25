AMT Quito anuncia controles de velocidad: cronograma del 25 al 31 de agosto

Controles de tránsito en Quito: fechas, lugares y horarios de la AMT

En estos sectores serán los controles de velocidad de la AMT entre el 25 y el 31 de agosto.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó la tarde del domingo 24 de agosto de 2025 el cronograma de operativos preventivos de control de velocidad en Quito, que se desarrollarán entre el lunes 25 y el domingo 31 de agosto.

Los operativos forman parte de una campaña de concientización vial para reducir siniestros de tránsito en la capital. Durante estos días, los conductores que excedan los límites de velocidad no serán multados, pero sí recibirán una amonestación verbal y recomendaciones de seguridad vial por parte de los agentes.

Lugares y horarios de los controles de velocidad en Quito

La AMT detalló los puntos donde se desplegarán los operativos:

Lunes 25 de agosto – Desde las 06:00, en la avenida Mariscal Sucre y Hernando Talabera, sur de Quito.

Martes 26 de agosto – Desde las 06:30, en la avenida Teniente Hugo Ortiz, sur de Quito.

Miércoles 27 de agosto – Desde las 14:00, en la avenida Velasco Ibarra (sector Mirador), centro de la ciudad.

Jueves 28 de agosto – Desde las 10:00, en la avenida Ilaló y Luis Hernández, en el valle de Los Chillos.

Viernes 29 de agosto – Desde las 10:00, en la avenida Mariscal Sucre y Carlos Bonilla, sur de Quito.

Sábado 30 de agosto – Desde las 10:00, en la avenida Galo Plaza Lasso y Sebastián Moreno, norte de Quito.

Domingo 31 de agosto – Desde las 10:00, en la avenida Amazonas e intercambiador del Puente 8, valle de Los Chillos.

Campaña preventiva de la AMT en Quito

La institución recordó que el objetivo principal es promover una conducción responsable y reforzar la cultura vial en la capital. Aunque no se aplicarán sanciones económicas durante esta semana, la AMT advirtió que los controles ordinarios con fotorradares y sanciones por exceso de velocidad continuarán vigentes en otras zonas de Quito.

Asimismo, recomendó a los conductores respetar los límites establecidos, que van de 50 km/h en zonas urbanas hasta 90 km/h en vías rápidas, según la normativa vigente.

Con esta campaña, la AMT busca reducir los siniestros de tránsito en Quito y generar conciencia sobre la importancia de conducir con precaución, especialmente en vías de alto flujo vehicular.

