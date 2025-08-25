Expreso
SCE alerta concentración en venta de textos escolares en Sierra y Amazonía.Ilustración

Alertan concentración en venta de textos escolares en Sierra y Amazonía

Informe de la SCE advierte que pocas editoriales concentran el mercado de textos, afectando la libre elección de familias

La Superintendencia de Competencia Económica (SCE) presentó este lunes 25 de agosto un estudio sobre la venta de textos escolares en colegios particulares de la Sierra y Amazonía, correspondiente al período 2021-2024.

El documento revela que pocas editoriales concentran gran parte del negocio, limitando la competencia y encareciendo los precios para los padres de familia.

Principales hallazgos del informe

  • Un solo actor concentra más del 40 % de las ventas.

  • Los precios varían significativamente entre editoriales y algunos subieron de forma marcada.

  • Más del 90 % de las ventas se realiza mediante intermediarios, lo que eleva el costo final.

  • Algunos colegios reciben beneficios de proveedores, lo que distorsiona el mercado.
La SCE alertó que en muchos casos los acuerdos entre colegios y proveedores son verbales, sin contratos claros, lo que abre espacio a prácticas poco transparentes.

"Nuestro trabajo busca garantizar mercados justos, prevenir abusos y proteger la libre competencia", señaló la institución.

Impacto en los precios

Entre los componentes que más elevan el costo de los textos escolares se encuentran:

  • Cuadernos de trabajo físico, con un incremento entre el 7,5 % y 18,8 % entre 2021 y 2024.

  • Cuadernos de trabajo digital, con alzas entre el 3,9 % y 4,4 %.

A pesar del crecimiento de recursos digitales, la SCE concluye que los textos físicos siguen siendo insustituibles en la enseñanza, mientras que las plataformas tecnológicas actúan como complemento.

