Parques EP: “De los pocos aciertos del Gobierno está no haber quitado Samanes”

El Municipio destina hasta $300.000 al mes en el Parque. Gerente cuestiona al Gobierno: “No tienen el músculo financiero”

El Parque Samanes de Guayaquil sigue en el centro de la polémica. En diálogo con EXPRESO, Adrián Zambrano, gerente general de Parques EP, recordó que los terrenos son municipales, aunque aclaró que la zona protegida está bajo administración del Gobierno central, liderado por el presidente Daniel Noboa.

Zambrano explicó que el área de recreación y turismo se mantiene bajo la administración municipal. “No creo que tengan la capacidad y músculo financiero para mantener esto”, señaló.

Guayaquil: La inversión mensual en Samanes

El funcionario reveló que el Municipio destina entre $250.000 y $300.000 mensuales al mantenimiento del parque. Además, adelantó que pronto se ejecutará una repotenciación en iluminación, canchas y piletas, aunque no precisó fechas.

Zambrano calificó la tarea de recuperar el parque como “complicadísima” debido a la magnitud del espacio y la afluencia de visitantes. Solo los fines de semana, aseguró, llegan hasta 30.000 personas.

Críticas al Gobierno de Daniel Noboa

El gerente de Parques EP cuestionó la capacidad del Ejecutivo para administrar el parque. “De los pocos aciertos del Gobierno es no haberle quitado la administración del área de recreación a Samanes y se la sigue manejando con la cabeza del señor alcalde”, indicó.

Advirtió que, si el Municipio retirara por un día el sistema de seguridad y limpieza, el parque quedaría colapsado. “Vamos a ver quién abre y cierra la puerta. Tenemos 30.000 personas los fines de semana y tener ese control es complicadísimo”, recalcó.

El 13 de marzo de 2025, el alcalde Aquiles Álvarez se pronunció en torno a la controversia del Parque Samanes en sus redes sociales. "Guayaquileños, el presidente Noboa firmó el Decreto 562 para quitarle la administración del Parque Samanes al Municipio. Otro decreto sin sustento, firmado con el hígado", escribió.

La publicación de Álvarez contó con un video y remarcó que "no lo pueden administrar a dedo". "El parque está funcionando, lleno de vida y con la gente disfrutándolo. Y así seguirá siendo, porque es de Guayaquil", dijo en aquella fecha.

