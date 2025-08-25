Newcastle vs. Liverpool EN VIVO: sigue aquí el partido | Fecha 2 Premier League

Mohamed Salah lidera el ataque red en un duelo clave por la segunda fecha de la Premier League

Newcastle y Liverpool se enfrentan por la fecha 2 de la Premier League 2025-26.

La segunda fecha de la Premier League 2025-26 se cerrará este lunes 25 de agosto con un partidazo: Newcastle United recibe a Liverpool en St. James’ Park en un duelo que promete emociones y goles.

(Le puede interesar: Marcos Olmedo y otros futbolistas ecuatorianos que murieron en accidentes de tránsito)

Los Reds llegan con la moral en alto tras su victoria 4-2 sobre Bournemouth, resultado que le permitió al equipo dirigido por Arne Slot firmar un arranque ideal. Ahora, buscarán su primer triunfo como visitantes para mantenerse en lo más alto de la tabla.

Mohamed Salah es la figura en el ataque red. cortesía

En el ataque, el egipcio Mohamed Salah, referente del conjunto rojo, será la principal carta ofensiva para seguir sumando en una temporada donde el objetivo es repetir el título de la liga inglesa.

Por su parte, el Newcastle de Eddie Howe buscará hacer respetar su casa. Las Urracas quieren lograr su primera victoria en el campeonato después de empatar sin goles ante Aston Villa en su debut en Villa Park.

Detalles para ver EN VIVO Newcastle vs. Liverpool

¿Fecha? lunes 25 de agosto

¿Horario? 14:00 (ECU / COL / PER), 15:00 (VEN / BOL), 16:00 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI)

¿Dónde? ST. James Park, Newcastle

¿Canales de transmisión y streaming? exclusivo por Disney Plus

Alineaciones confirmadas



Sigue el minuto a minuto del partido

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!