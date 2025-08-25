Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Newcastle, Liverpool
Newcastle y Liverpool se enfrentan por la fecha 2 de la Premier League 2025-26.expreso

Newcastle vs. Liverpool EN VIVO: sigue aquí el partido | Fecha 2 Premier League

Mohamed Salah lidera el ataque red en un duelo clave por la segunda fecha de la Premier League

  • Redacción Expreso

La segunda fecha de la Premier League 2025-26 se cerrará este lunes 25 de agosto con un partidazo: Newcastle United recibe a Liverpool en St. James’ Park en un duelo que promete emociones y goles.

(Le puede interesar: Marcos Olmedo y otros futbolistas ecuatorianos que murieron en accidentes de tránsito)

Los Reds llegan con la moral en alto tras su victoria 4-2 sobre Bournemouth, resultado que le permitió al equipo dirigido por Arne Slot firmar un arranque ideal. Ahora, buscarán su primer triunfo como visitantes para mantenerse en lo más alto de la tabla.

Mohamed Salah
Mohamed Salah es la figura en el ataque red.cortesía

En el ataque, el egipcio Mohamed Salah, referente del conjunto rojo, será la principal carta ofensiva para seguir sumando en una temporada donde el objetivo es repetir el título de la liga inglesa.

Por su parte, el Newcastle de Eddie Howe buscará hacer respetar su casa. Las Urracas quieren lograr su primera victoria en el campeonato después de empatar sin goles ante Aston Villa en su debut en Villa Park.

Detalles para ver EN VIVO Newcastle vs. Liverpool

  • ¿Fecha? lunes 25 de agosto
  • ¿Horario? 14:00 (ECU / COL / PER), 15:00 (VEN / BOL), 16:00 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI)
  • ¿Dónde? ST. James Park, Newcastle
  • ¿Canales de transmisión y streaming? exclusivo por Disney Plus

Alineaciones confirmadas

Sigue el minuto a minuto del partido

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Tasa de $ 10 a pasajeros en tránsito en Panamá genera rechazo del sector privado

  2. "Yo te los pago", la desafiante respuesta de Aquiles Álvarez ante reclamo por hueco

  3. María Paula Christiansen: el trasfondo de la empresaria detrás de José Serrano

  4. Más de 5.000 vacantes en la Feria de Empleos Expo Multitrabajos Online 2025

  5. Recorte estatal en Ecuador: ¿dónde se han eliminado más puestos?

LO MÁS VISTO

  1. La vida de José Serrano en Miami: casa de lujo y autos de alta gama

  2. ¿Quién era Tommy Wright, fundador de la corporación Favorita?

  3. Falleció la asambleísta del correísmo Mariuxi Sánchez Sarango

  4. ¿Cuáles son las consecuencias de no actualizar mis datos en el IESS?

  5. ¿De qué murió la asambleísta correísta Mariuxi Sánchez?

Te recomendamos