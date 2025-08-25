Marcos Olmedo y otros futbolistas ecuatorianos que murieron en accidentes de tránsito

La lamentable noticia se repitió en Ecuador. Ya son varios los jugadores que perdieron la vida de esa manera en el país

El fútbol ecuatoriano se encuentra de luto una vez más tras la trágica muerte de Marcos Olmedo, quien falleció el pasado domingo 24 de agosto de 2025 a los 26 años. El joven mediocampista se suma a una dolorosa lista de talentos que han perdido la vida en las carreteras del país. Estos decesos a menudo dejan un amargo sabor de boca, asociados con la velocidad excesiva o el consumo de alcohol.

La historia del balompié nacional está marcada por las vidas de jugadores que se apagaron prematuramente bajo circunstancias similares más allá de las razones. Coinciden en que fueron accidentes vehiculares que sorprendieron a todo un país.

Futbolistas ecuatorianos que fallecieron en accidentes de tránsitos

Carlos Muñoz: El exfutbolista de Barcelona SC, falleció en un trágico accidente de tránsito la madrugada del 26 de diciembre de 1993, a la edad de 29 años, en la vía que une Guayaquil con General Villamil (Playas). Las investigaciones posteriores determinaron que conducía a alta velocidad y que había consumido alcohol. Su muerte se produjo apenas días después de haber sido la figura indiscutible en la clasificación de su equipo a la Copa Libertadores de 1994, tras marcar un hat-trick contra El Nacional.

El goleador torero falleció el 26 de diciembre de 1993

Jimmy Izquierdo: El recordado lateral, multicampeón con Barcelona SC, falleció a los 31 años el 23 de abril de 1994 a consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido meses antes, en 1993, mientras jugaba para el Delfín Sporting Club. Después del siniestro, en el que se dirigía a Guayaquil, permaneció en coma durante varios meses hasta su deceso. Izquierdo es recordado con cariño por los hinchas del cuadro 'canario' por haber sido parte de cinco títulos nacionales del club: 1981, 1985, 1987, 1989 y 1991.

Otilino Tenorio: Conocido como Spiderman por sus singulares celebraciones, falleció a los 25 años el 7 de mayo de 2005. El talentoso delantero, que en ese momento jugaba para El Nacional, murió en un accidente de tránsito en la parroquia Patricia Pilar, provincia de Los Ríos. Otigol conducía su vehículo con destino a Guayaquil cuando, a causa del exceso de velocidad, se impactó contra un tanquero, perdiendo la vida instantáneamente. Su trágico deceso puso fin a una carrera prometedora que incluyó un paso por el Al Nassr de Arabia Saudita y que lo había consagrado en Emelec, donde brilló con luz propia.

Otilino Tenorio fue figura con El Nacional.

Édison Realpe: El recordado lateral de Liga de Quito, falleció el 22 de diciembre de 2019 a los 23 años. El futbolista perdió la vida en un accidente de tránsito en la vía que conecta Esmeraldas con Río Verde, cuando su vehículo se estrelló contra un poste. Realpe es recordado por su versatilidad en la cancha, especialmente por su actuación en la final del campeonato de 2018, donde fue improvisado como zaguero central y cumplió con gran eficacia, ganándose un lugar en la historia de los 'azucenas'. En el momento de su trágico deceso, se encontraba en negociaciones con El Nacional para continuar su carrera deportiva.

Marco Angulo llegó a inicios de 2024 como refuerzo de Liga de Quito, club con el que disputó 20 partidos.

Marco Angulo y Roberto Cabezas: Dos jóvenes talentos del fútbol ecuatoriano, fallecieron en un trágico accidente de tránsito la noche del 7 de octubre de 2024. El incidente ocurrió en la Autopista General Rumiñahui, donde el vehículo en el que viajaban se estrelló contra una viga de construcción. Cabezas, de 20 años y jugador de Independiente Juniors, murió en el lugar del siniestro. Angulo, de 20 años y en ese momento futbolista de Liga de Quito, también perdió la vida en el mismo accidente.

Ambos eran grandes amigos, compañeros desde su paso por las inferiores de Independiente, donde ganaron la Copa Libertadores Sub-20, y su prematura muerte conmovió al país.

