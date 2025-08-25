Expreso
esposa marcos omedo
Marcos Olmedo junto a su esposa y su hijo tras quedar campeón de la Copa Ecuador con El Nacional.cortesia

Esposa de Marcos Olmedo y la desgarradora publicación: Esto escribió tras su muerte

Evelyn Clavijo Lascano dejó un sentido mensaje luego del trágico hecho. El futbolista falleció y enlutó al balompié nacional

El mundo del fútbol ecuatoriano se tiñe de luto tras la trágica muerte de Marcos Olmedo, mediocampista de Mushuc Runa, quien falleció el pasado domingo 24 de agosto en un fatal accidente de tránsito. El jugador, de 26 años, se dirigía a Quinindé para visitar a su familia cuando su vehículo impactó de frente contra otro en el sector de Las Pimientas, provincia de Esmeraldas.

Lea también: El futbolista Marcos Olmedo falleció en trágico accidente: ¿Quién era el jugador?

La noticia de su deceso, confirmada horas después en un hospital local, ha conmocionado a sus seres queridos y seguidores. Olmedo, quien fue pieza clave en el campeonato de la Copa Ecuador con El Nacional, es velado en su tierra natal, donde familiares y amigos se han reunido para darle el último adiós.

La esposa del futbolista, Evelyn Clavijo Lascano, ha compartido en redes sociales dos emotivos mensajes que reflejan el profundo dolor que atraviesa la familia. "Cómo te supero amor de mi vida, cómo le explico esto a nuestro hijo, esto duele y desgarra el alma. Descansa en paz, mi amor bonito", escribió en un primer mensaje, poco después de conocerse la noticia.

Marcos Olmedo
Marcos Olmedo falleció en vía a Quinindé.Luis Cheme

Marcos Olmedo y Evelyn Clavijo, una relación de siete años

En una publicación posterior, Clavijo rindió un sentido homenaje a la memoria de su esposo, recordando los casi siete años de relación, su matrimonio y el nacimiento de su hijo. También reveló que Olmedo la apoyaba en su sueño de ingresar a la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

La tensión y el dolor se han apoderado de la zona, ya que en el mismo accidente también perdieron la vida otros ciudadanos de Quinindé. Ante la conmoción, la esposa de Olmedo ha hecho un llamado a la empatía y al respeto: "Solo pido un poquito de respeto por el dolor ajeno", concluyó en su emotivo mensaje.

