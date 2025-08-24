Emelec perdió ante Independiente y se frena en la búsqueda del hexagonal de LigaPro

Aunque recibió el masivo apoyo de su hinchada, el Bombillo no pudo contra los Rayados y cayó 1-0

Emelec recibe a Independiente del Valle en el estadio Capwell durante la fecha 26 de la LigaPro.

Con la motivación de una racha positiva y con la masiva respuesta del público en casa, Emelec recibió a Independiente del Valle (IDV) en el estadio Capwell en la fecha 26 de la LigaPro. Fue un duelo que tuvo mucha actitud por parte del dueño de casa, pero finalmente se impuso (1-0) la eficacia de los visitantes.

El conjunto azul, dirigido por Guillermo Duró, no se tiró atrás y en los primeros minutos advertía que su juego iba a ser hacia adelante. La búsqueda del error rival en acciones cercanas a su arco se evidenció con la presión que ejercían José Angulo, Facundo Castelli y Christian Cueva.

Se jugaban 6 minutos cuando Castelli aprovechó una mala entrega en la zona defensiva de IDV, remató potente al centro del pórtico y el portero Guido Villar despejó la aproximación de los locales.

El Bombillo inició proponiendo y no se la puso fácil a los Rayados. Alexander González apareció en el 21’ con un nuevo disparo desde el sector derecho, pero Villar volvió a exigirse para enviar la pelota a un costado.

La intensidad ofensiva de Emelec no logra vencer a Independiente del Valle

Sin embargo, esa intensidad inicial no era garantía para los eléctricos. Los Rayados abrieron el marcador a los 30’ en el primer ataque con Claudio Spinelli, quien fue habilitado por Jordy Alcívar y sacó un zapatazo que no pudo ser contenido por el arquero Pedro Ortiz.

Aunque la alegría empezó siendo de IDV, el equipo de Duró intentó reaccionar y Angulo se transformó en el protagonista con un golpe de cabeza que por poco ‘baña’ a Villar. Pudo ser el empate.

Así culminó la primera parte, con la actitud ofensiva del dueño de casa, pero también con la efectividad del líder del torneo.

Cambios y falta de efectividad marcan el segundo tiempo del partido

En el complemento, a pesar de los cambios de jugadores, la historia no fue a favor del Bombillo. La poca certeza de Justin Cuero, que reemplazó a Angulo por lesión, fue una de las causas.

Esta derrota frenó al equipo de Guillermo Duró, entrenador al que se le cayó el invicto desde su llegada hace 5 partidos (1 de Copa Ecuador) previo a los Rayados. La novena posición (36 puntos) sigue siendo el sitio de Emelec en la tabla.

