Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

marcos olmedo
Marcos Olmedo vistió la camiseta de El Nacional, Aucas y Mushuc Runa.cortesia

El futbolista Marcos Olmedo falleció en trágico accidente: ¿Quién era el jugador?

El jugador de Mushuc Runa perdió la vida este domingo 24 de agosto. Según los reportes preliminares, se trasladaba a Quinindé

El fútbol ecuatoriano lamenta la trágica pérdida de Marcos Olmedo, un joven y talentoso futbolista de Mushuc RUna que falleció en un accidente de tránsito. El deportista de 26 años, conocido por ser parte del plantel de El Nacional que se coronó campeón, perdió la vida en la vía que conduce a Quinindé.

RELACIONADAS

Según informes preliminares, el accidente pudo haberse originado porque el jugador se habría quedado dormido al volante. No obstante, se aguarda el pronunciamiento oficial de las autoridades para confirmar las causas exactas del siniestro.

La noticia ha causado una profunda conmoción en el deporte nacional. A través de redes sociales, aficionados, excompañeros y amigos han expresado sus condolencias y mensajes de apoyo a la familia del futbolista. La partida de Olmedo deja un vacío en el fútbol local y un triste recuerdo de su prometedora carrera, que fue abruptamente truncada.

Marcos Olmedo
Marcos Olmedo falleció en vía a Quinindé, provincia de Esmeraldas. Se impactó contra este vehículo color rojo.Cortesía

El joven mediocampista se suma a una lamentable lista de futbolistas que murieron en accidentes de tránsito, entre ellos:

  • Carlos Muñoz: Un talentoso delantero que perdió la vida en 1993, cuando su carrera estaba en pleno auge.
  • Jimmy Izquierdo: Un hábil mediocampista de Barcelona S.C. que falleció en 1999.
  • Otilino Tenorio: Recordado por su icónica celebración de la 'máscara del Hombre Araña', murió en un accidente en 2005.
  • Édison Realpe: El lateral de Liga de Quito, quien falleció en 2020.
  • Marco Angulo: Joven promesa que, al igual que Olmedo, murió en un accidente en noviembre de 2024. Jugaba para Liga de Quito.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Temblor hoy en Ecuador: Un segundo sismo se registró este domingo 24 de agosto

  2. Excarcelan en Venezuela a 13 presos políticos, según dirigentes opositores

  3. El Nacional vs Liga de Quito EN VIVO: Sigue el minuto a minuto del partido de LigaPro

  4. Agenda Guayaquil 2030: un programa para diseñar la ciudad que viene

  5. Muere Marcos Olmedo, jugador de Mushuc Runa: detalles del siniestro en Quinindé

LO MÁS VISTO

  1. Temblor hoy en Ecuador: Sismo se sintió este domingo 24 de agosto en varios cantones

  2. Xavier Ramos: Lo que se descubrió en la vivienda tras su muerte en Guayaquil

  3. Secuestro en Guayaquil: Hija de Alberto Cajamarca fue rescatada en Durán

  4. Expediente revela que esposa de cabecilla de Los Lobos iba a ser directora de cárcel

  5. Muere Marcos Olmedo, jugador de Mushuc Runa: detalles del siniestro en Quinindé

Te recomendamos