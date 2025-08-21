La novela de Joel Ordóñez: ¿Jugará en Francia o en Inglaterra? | Esto se sabe

El defensor ecuatoriano y su futuro profesional genera expectativa. Otro equipo se sumó a los interesados por ficharlo

El fútbol ecuatoriano vuelve a ser protagonista en el mercado de fichajes europeo. El joven defensa central, Joel Ordóñez, de 21 años, está en la mira de uno de los clubes más importantes de la Premier League y con realce en las últimas campañas, Crystal Palace, equipo que se une a la pugna con Olympique de Marsella.

Lea también: Árbitra ecuatoriana criticó a Paúl Vélez: Esto dijo sobre sus polémicas declaraciones

Según fuentes cercanas al portal especializado en transferencias, TransferFeed, el club inglés tiene un gran interés en el defensor del Brujas. Sin embargo, la posible llegada de Ordóñez a Londres dependería directamente de la salida de su actual zaguero estrella, el inglés Marc Guehi, quien estaría muy cerca de fichar por el Liverpool por cerca de 46 millones de dólares con bonos incluidos.

Aunque hasta el momento no se ha presentado ninguna oferta formal, el Brujas no facilitará la salida de su joven promesa, cuyo contrato se extiende hasta 2028 y tiene un valor de mercado de 32 millones de dólares, según el portal Transfermarkt.

Joel Ordóñez en el partido de la Tri contra Brasil, por la fecha 15 de las eliminatorias sudamericana. MIGUEL CANALES

Christian Cueva, centro de la polémica: Así titulan en Perú el escándalo en Ecuador Leer más

Ordóñez ha demostrado su talento en el club belga, aunque su temporada se ha visto afectada por la falta de minutos. A pesar de haberse perdido cinco partidos, el ecuatoriano ha jugado solamente dos encuentros en esta temporada: la Supercopa de Bélgica y la primera fecha del campeonato nacional.

¿Cuánto ha jugado Joel Ordóñez esta temporada con Brujas?

El zaguero tricolor, que se ha mantenido a la espera por resolver su futuro profesional, aún no ha tenido minutos en cancha con su equipo que ha tomado precauciones ante posibles lesiones y se caiga algún tipo de negociaciones. Hace 6 partidos no juega Ordóñez en Brujas, club con el que ha destacado y siempre fue titular.

ℹ️Moises Caicedo a conseillé Joel Ordonez de signer à l'OM et de travailler avec Roberto De Zerbi.



(@Teradeportes) #TeamOM pic.twitter.com/zwvU4OkDqv — FadaOM (@FadaOM_) August 21, 2025

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!