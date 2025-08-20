Roque Santa Cruz, el hombre récord de Libertadores: Con 44 años superó a este jugador

Roque Santa Cruz es uno de los más longevos jugadores que disputa la Copa Libertadores.

Roque Santa Cruz parece haber encontrado la fórmula de la eterna juventud. A sus 44 años recién cumplidos, el legendario delantero paraguayo no solo se niega a colgar los botines, sino que sigue desafiando los límites del tiempo y el fútbol.

Hace apenas unos días, el máximo goleador de la selección albirroja hizo historia una vez más. Con 43 años, 11 meses y 29 días, ingresó al campo en la Copa Libertadores, superando el récord de longevidad del portero brasileño Fábio.

Aunque esta marca ya es un hito impresionante, Santa Cruz podría superarla si juega el próximo partido de su equipo, Libertad, con 44 años y 5 días. Será este jueves 21 de agosto ante River Plate en Argentina (19:30).

Libertad y River Plate definen el equipo que pasa a cuartos de final de la Copa Libertadores. cortesía

Las ambiciones de Roque van más allá. El delantero tiene en la mira el récord absoluto de este certamen, en manos del paraguayo nacionalizado boliviano Luis Galarza, quien jugó su último partido con 44 años, 2 meses y 19 días. Para alcanzar esa marca, Libertad tendría que llegar a la final del torneo.

Roque Santa Cruz aún se siente bien para jugar profesionalmente

Santa Cruz no solo se mantiene vigente, sino que disfruta cada momento sobre el campo. “Estoy muy a gusto desde lo físico, cada año podemos encontrar la forma en que el cuerpo funcione bien”, expresó el experimentado jugador tras coronarse campeón con Libertad en la reciente campaña en Paraguay.

Con 27 títulos, una Champions League y el récord de ser el goleador histórico de su país, Roque Santa Cruz es una leyenda viva. Su capacidad goleadora además pasó por clubes de Alemania, Inglaterra, España y México.

A pesar de haber recorrido el mundo y dominar cinco idiomas, el atacante prefiere seguir pisando el césped y reflejar con sus goles y su inagotable deseo de jugar. Por ahora, no hay planes de retirarse.

¿Cuándo debutó Roque Santa Cruz?

Ya son 28 temporadas desde que roque debutó oficialmente en el profesionalismo. Fue con la camiseta de Olimpia en un clásico frente a Cerro Porteño, en la campaña de 1997.

Santa Cruz, con 44 años de edad, es titular y un referente en Libertad, institución en la que aún guarda ‘cartuchos’ para hacer goles.

