Tortillas que guardan memoria por 16 años en la parroquia Narupa

Un paradero entre Quito y Tena que combina identidad y cultura

Tortillas. El sitio conserva la memoria ancestral de Narupa en Napo.

En el kilómetro 21 de la vía Quito–Tena, en la parroquia Narupa, cantón Archidona, existe un paradero donde la tradición amazónica se mantiene viva desde hace 16 años. Se trata de Tortillas de Don Brito, un espacio que combina gastronomía, identidad cultural y respeto por la naturaleza.

El lugar es atendido por Oswaldo Brito y su esposa Nancy, propietarios que han convertido la preparación de tortillas de maíz y trigo en un legado familiar.

Cada receta se elabora de manera artesanal y se acompaña con chocolate y café procesados de forma tradicional, productos cultivados en fincas del Oriente ecuatoriano, lo que fortalece la economía local y el consumo consciente.

Maderos reciclados

La experiencia se completa con una decoración única: maderos reciclados, recolectados responsablemente de la montaña, que dan forma al paradero y evocan las construcciones rurales amazónicas. Cada pieza de madera tiene una historia y refleja la relación respetuosa con el entorno natural.

Más que un sitio de paso, este paradero se ha transformado en un espacio intercultural, donde viajeros y pobladores comparten sabores que conectan con la memoria colectiva, asegura su propietario.

En Narupa, una tortilla caliente y una taza de chocolate o café no solo alimentan el cuerpo, también preservan una forma de vida que resiste al tiempo.

