Muere Marcos Olmedo, jugador de Mushuc Runa: detalles del siniestro en Quinindé

El accidente ocurrió en el sector Las Pimientas, en Quinindé, en la vía qué conecta con el recinto La Sexta

Marcos Olmedo falleció en vía a Quinindé, provincia de Esmeraldas. Se impactó contra este vehículo color rojo.

El fútbol ecuatoriano se encuentra de luto tras la trágica muerte de Marcos Olmedo, jugador del club Mushuc Runa, quien perdió la vida este domingo 24 de agosto de 2025 en un siniestro de tránsito ocurrido en la vía La Sexta - Quinindé, provincia de Esmeraldas.

El accidente se registró antes de llegar al sector conocido como Las Pimientas, una zona rural de la zona. Las autoridades aún investigan las causas del siniestro, mientras compañeros, dirigentes deportivos y fanáticos expresan su consternación por la repentina pérdida del joven deportista.

Marcos Olmedo vistió la camiseta de El Nacional, Aucas y Mushuc Runa. cortesia

Promesa del fútbol nacional

Marcos Olmedo, de 26 años, formaba parte del plantel profesional de Mushuc Runa Sporting Club y era considerado una de las promesas del fútbol nacional.

Su trayectoria, marcada por esfuerzo y compromiso dentro y fuera del campo, dejó una huella entre sus compañeros y seguidores.

Angulo no estuvo considerado en la nomina que enfrentó este sábado a Macará y que cayo 2-1.

La comunidad deportiva nacional lamenta profundamente este hecho y se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre el accidente y los actos de homenaje que se organizarán en memoria del jugador.

