Rotura de red matriz provoca corte de agua en 11 sectores del norte de Quito

Once sectores del norte de Quito permanecen sin agua potable tras una falla en la red matriz

Trabajos de reparación en la red matriz provocaron la suspensión temporal del servicio de agua potable en sectores del norte de Quito.

Una rotura en la red matriz de agua potable que conecta el tanque Cantarillas con el tanque Calacalí Alto provocó la suspensión temporal del servicio en varios sectores del norte de Quito, informó este martes la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps).

Le invitamos a que lea: Pabel Muñoz cambia de funcionarios; concejales hablan de 'reciclaje'

De acuerdo con el comunicado oficial, los equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la reparación de la tubería afectada, con el objetivo de restablecer el servicio lo antes posible y minimizar las molestias para la ciudadanía.

Sectores afectados por el corte de agua en Quito

El corte del servicio de agua potable afecta a los siguientes barrios y sectores:

Santa Señora del Pilar

Cantarillas Alto

Caspigasi

La Resurrección

San José

Corpus Cristi

Colegio

Estadio

María Magdalena

Hacienda Tilingo

Rauocucho

Violencia en Quito: cinco de cada diez homicidios se concentran en tres distritos Leer más

Las autoridades indicaron que el daño se produjo en una red matriz, lo que obligó a suspender el suministro como medida preventiva mientras se ejecutan los trabajos de reparación.

¿Cuándo se restablecerá el servicio de agua?

Según la Epmaps, el servicio de agua potable se restablecerá de manera paulatina durante la mañana del miércoles 31 de diciembre de 2025, una vez que concluyan las labores técnicas y se normalicen los niveles de presión en la red.

Mientras tanto, la empresa municipal activó un plan de abastecimiento alternativo mediante tanqueros, con el fin de garantizar el acceso al agua potable en los sectores más afectados por la suspensión del servicio.

Recomendaciones a la ciudadanía

Las autoridades recomiendan a los moradores de las zonas afectadas:

Hacer un uso responsable del agua almacenada

Priorizar el consumo para actividades esenciales

Mantenerse informados a través de los canales oficiales del Municipio de Quito

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.